Wesner participó del lanzamiento de una nueva edición de “La Ganadería que Viene”

Imagenes Mauricio Latorre

En el mediodía de este viernes el intendente Maximiliano Wesner participó del lanzamiento oficial de la Ganadería que Viene, el ciclo de jornadas técnico-comerciales que organizado por el medio multiplataforma ZonaCampo y que cuenta con el acompañamiento del Municipio de Olavarría.

Este 2026 será la cuarta edición de la propuesta, que tendrá como punto de encuentro y desarrollo el predio ferial de la Sociedad Rural local.

La actividad se concretó en el Salón Blanco del Palacio Municipal, donde el jefe comunal estuvo acompañado por Miguel Viñuales, en representación de Zona Campo, y Paulo Recavarren, moderador y asesor técnico del evento que se realizará del 13 al 15 de mayo.

“Es acompañar un sector clave de nuestro entramado productivo. Tenemos 652 mil cabezas de ganado en todo el Partido, lo que nos ubica como un polo no solo en la provincia, sino en el país. Por eso se necesita de acompañamiento técnico, capacitaciones, charlas, con oradores y disertantes de primer nivel. Nos agrada mucho poder contar con esta cuarta edición”, ponderó Wesner.

“Vemos cómo crece y se posiciona el evento. Lo vemos también como un medio para posicionar a Olavarría como un polo de capacitación ganadera”, expresó Viñuales.

Recavarrren, por su parte, puso en valor que “tenemos referentes que son un lujo, cada uno especialistas en temas distintos. Quienes somos productores, que trabajamos vinculados a la producción ganadera, tenemos que mirar tranqueras para dentro. Van a poder encontrar actividades con focos en distintas temáticas. El aspecto sanitario, forrajes, el manejo de los rodeos. Eso es lo lindo de poder concentrar todo en un solo evento”.

Todo la información acerca del desarrolló de la edición 2026 de “La Ganadería que viene” puede ser consultado haciendo click aquí.