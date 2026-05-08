Municipales autoconvocados apuran al STMO y piden la publicación de los acuerdos salariales con Wesner

Un grupo de trabajadores municipales autoconvocados difundió un documento en el que cuestionó al Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO) y reclamó que se hagan públicos los acuerdos salariales alcanzados con el Ejecutivo local.

En el texto, firmado por empleados de distintas áreas comunales, señalaron que existe “falta de representación sindical” y denunciaron “manipulación de información” en torno a las negociaciones salariales.

Además, afirmaron que hace ocho días el secretario gremial del sindicato se comprometió a acercar y publicar “los números y el acta suscripta con el Ejecutivo sobre los que acordó los aumentos salariales”, aunque aseguraron que hasta el momento “seguimos esperando, siendo el silencio su respuesta”.

El documento también apunta contra versiones que, según indicaron, sostienen que quienes se desafilian del sindicato pierden derechos o representación gremial.

En ese sentido, remarcaron: “Ello no implica una renuncia a los derechos que tenemos como trabajadores ni a la representación gremial”, y explicaron que los empleados no afiliados continúan realizando aportes obligatorios a través de la denominada “cuota solidaria sindical”.

“Todos los trabajadores no afiliados aportamos la llamada ‘cuota solidaria sindical’ de carácter obligatorio, que representa el 1,5% de los haberes brutos”, indicaron.

Asimismo, sostuvieron que la desafiliación no implica pérdida de derechos y aseguraron que incluso quienes dejan de pertenecer al gremio reciben los mismos aumentos salariales.

“Desafiliarse no implica pérdida de representación ni de derechos y sí una mejora salarial semejante y hasta superior al último aumento otorgado”, expresaron.

Los trabajadores señalaron además que decidieron preservar sus identidades “a fin de proteger” sus fuentes laborales y convocaron a otros empleados municipales que compartan sus reclamos a contactarse para organizarse y acompañarse mutuamente.