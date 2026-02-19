Qué vacunas necesitan tener los alumnos antes del inicio de clases en PBA

Ante las bajas tasas de vacunación que se registran en el país y a pocos días del inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, previsto para el lunes 2 de marzo, es clave conocer el Calendario Nacional para proteger a niños, niñas y adolescentes, que deben tener el esquema de vacunas al día.

“El regreso a las aulas implica un aumento de la interacción y del contacto con un mayor número de personas, incrementando así la exposición a enfermedades transmisibles. Asegurar que toda la comunidad educativa esté debidamente protegida antes de comenzar las clases es clave para evitar contagios dentro de la escuela y las familias y reducir el riesgo de desarrollar formas graves de muchas enfermedades”, indicaron desde el Ministerio de Salud nacional.

La advertencia ocurre luego de que las tasas de vacunación cayeran ostensiblemente en el último tiempo, con un déficit llamativo sobre todo en los niños en edad escolar. Por eso el llamado de Nación y también del Gobierno bonaerense para que los padres presten atención al esquema oficial.

En la provincia de Buenos Aires el inicio escolar será el 2 de marzo, más allá de alguna posible jornada de paro. Aunque ya más de un millón de alumnos regresaron esta semana a clases en el marco de las instancias de acompañamiento.

Calendario de vacunación

El Calendario Nacional de Vacunación establece la aplicación de dosis específicas a los 5 y 11 años para consolidar la inmunidad adquirida durante los primeros años de vida. Para los y las bonaerenses, las dosis del calendario están disponibles en todos los centros de salud y vacunatorios de los 135 distritos de la provincia.

Este año, a los niños nacidos en 2021, que cumplen 5 años en 2026, les corresponde aplicar la segunda dosis de la vacuna Triple Bacteriana Celular contra la difteria, el tétanos y la coqueluche; la segunda dosis de la Triple Viral (SRP) para prevenir sarampión, rubéola y paperas, la dosis de refuerzo contra la varicela; y una dosis de refuerzo de la vacuna IPV contra la poliomielitis.

En cuanto a los niños nacidos en 2015, que cumplen 11 años este año, les corresponde la aplicación de la Triple Bacteriana Acelular, la vacuna Antimeningocócica en dosis única y la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). También se indica aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla para quienes residan en zonas de riesgo. “Estas inmunizaciones forman parte de una estrategia integral orientada a disminuir complicaciones, hospitalizaciones y secuelas a largo plazo”, explicaron desde la cartera sanitaria.

En tanto, es importante que todo el personal educativo revise y complete sus esquemas de vacunación. En este sentido, se recordó que “todas las vacunas de Calendario son seguras, fueron probadas científicamente y se pueden aplicar en cualquier centro de salud sin necesidad de orden médica. Sostener esquemas completos no solo reduce la probabilidad de brotes y formas graves de las enfermedades, sino que también contribuye a que los servicios de salud funcionen de manera eficiente y sin sobrecargas evitables”.