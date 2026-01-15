Sorteo de Casa Silvia: El listado completo de los ganadores de los 100 millones en premios

En la tarde de este jueves Casa Silvia realizó su magnifico sorteo como festejo de su cuadragésimo segundo aniversario.

Se sortearon más de 100 millones en premios y un Fiat Cronos 0 km. ​Para la realización del sorteo, se dispusieron en el lugar todos los cupones provenientes de las 37 sucursales que la firma posee en el amplio territorio de la provincia de Buenos Aires.

Dichos cupones fueron completados por los clientes tras el pago de cuotas o la realización de compras durante los últimos meses.

Adrián García (Bahía Blanca) fue el ganador del automóvil Fiat Cronos 0Km

ORDENARTÍCULOMARCAAPELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1PASTALINDA MAQUINA CLASICA 260 26CMPASTALINDACÁCERES MARÍA SILVIAOLAVARRÍA
 ACCESORIO RAVIOLESPASTALINDA  
2ETERMO PEABODY PE-ET1001S ELECTRICO 1LPEABODYMACHAY LUCIAPIGUE
3MULTISTYLER 5 EN 1 GH18 1100 3361 1000WBELLISIMARECOSFSKY JUAN PEDROSIERRAS BAYAS
4NEBULIZ A PISTON 3531 BR-CN176 COMPACTASPENMEYER NATALIAPRINGLES
5SET MESAS DE LUZ X 2ORLANDIBERNAL YAMILAPRINGLES
6CHIFFONIER 0,90 5 CAJ 1PTAS ART 3411 MOGORLANDIVIDAL ABELARDOOLAVARRIA
7TE XIAOMI REDMI 14C 6.88″ 128+4GB BLACKXIAOMITORRES ALICIA LILIANAOLAVARRIA
8ETERMO PEABODY PE-ET1001S ELECTRICO 1LPEABODYMENDEZ DINORAPIGUE
9FREIDORA DE AIRE 8 LT 1800W AW- FA80IAIWABOCCHIO ANA MARIALOBERIA
10ETERMO PEABODY PE-ET1001S ELECTRICO 1LPEABODYVILLARREAL MARIOLAPRIDA
11PARLANTE INTENSE PRO 150W RMS INCL MICSTROMBERG CARLSONDEPIETRI DELIA  HEBBETRES ARROYOS
12CHIFFONIER 0,90 5 CAJ 1PTAS ART 3411 MOGORLANDIHORNI LILIANA TERESAPRINGLES
13COMODA 3 CAJ 1 PTA MOGNO ART 89ORLANDINAVARRO OLINDA BEATRIZOLAVARRIA
14ETERMO PEABODY PE-ET1001S ELECTRICO 1LPEABODYLANCETA FEDERICOOLAVARRIA
15ASPIRADORA ROBOT ELECTROLUX ERB10ELECTROLUXDIAZ  DAVIDDAIREUX
16CHIFFONIER 0,90 5 CAJ 1PTAS ART 3411 MOGORLANDIAGROWILLEN SRLLOBERIA
173511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84ORLANDITOLEDO LUCIANOPIGUE
18SET MESAS DE LUZ X 2ORLANDISUAREZ LAUTARO  DARIOPRINGLES
19ETERMO PEABODY PE-ET1001S ELECTRICO 1LPEABODYALZOGARAY ERNESTOOLAVARRIA
20BICI OLMO WISH 295 DISC BO1094OLMOMANGIFESTA TERESACOLONIA HINOJO
21ASPIRADORA ROBOT ELECTROLUX ERB10ELECTROLUXPRIOLA MARIA JULIETASIERRAS BAYAS
22CALEFACTOR VOLCAN 2000 TB GN 42316VVOLCANGUASURA  JOSE LUISOLAVARRIA
23ETERMO PEABODY PE-ET1001S ELECTRICO 1LPEABODYOJEDA CARINA GRACIELAPRINGLES
24SET MESAS DE LUZ X 2ORLANDISTREITENBERGER CLAUDIATORQUINST
25TABLET SKY ELITE T11 MAX 128+6GB C/FUNDASKYMEJIAS JULIETABENITO JUAREZ
26TE XIAOMI REDMI 14C 6.88″ 128+4GB BLACKXIAOMISANCHEZ CLAUDIOOLAVARRIA
27SET MESAS DE LUZ X 2ORLANDIGOMEZ AURORA CARMENPRINGLES
28CHIFFONIER 0,90 5 CAJ 1PTAS ARTORLANDIPALMA GRACIELA BEATRIZBOLIVAR
29SECADOR SALON COMPACT 2000W C192000 3353BELLISIMADOLEZOR MILAGROSPRINGLES
30CHIFFONIER 6 CAJONES N35 LINEA NORDICLA ESPERANZABETANCUR SERGIO MARIOPIGUE
312 ALMOHADAS + KIT (SORTEO ANIVERSARIO)SLEEPTIMEVILLALBA CARLOS OSCAROLAVARRIA
32COMODA 3 CAJ 1 PTA MOGNO ART 89ORLANDIBUCIARELLI LUIS LUJANSIERRAS BAYAS
333521 PLACARD BAHIA 1,21X1,84 339 M 4P2CORLANDIVERKUYL VICTORTRES ARROYOS
34ESTANTERIA CERRADA 4254TABLE´SFLORES MIRIANBAHIA BLANCA
35BICI OLMO WISH ALUM R29 290DISC BO1091OLMOFIORITI RAUL AMADEOOLAVARRIA
36CALEFACTOR VOLCAN 5700 TBU 46416V GNVOLCANMIGASSO JORGE OSVALDO 5517943BAHIA BLANCA
37MOTOSIERRA TOAY JLD-52 52CC 20″ 2TTOAYRODRIGUEZ CARLOS MANUELPRINGLES
383511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84 335 M 5P2CORLANDIFREY PEDROTRES ARROYOS
39PARLANTE NIX 80 RMS BT EQSTROMBERG CARLSONLESCANO LAUTARO JOSEPRINGLES
403511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84 335 M 5P2CORLANDIGELMI ADOLFOSIERRAS BAYAS
41COMODA 3 CAJ 1 PTA MOGNO ART 89ORLANDIMARTIN NATALIA ANAHIGONZALEZ CHAVEZ
42PURIF FLOR PR60I 60 CM INOXFLORENCIARUIZ DIAZ MARIANOTRES ARROYOS
433511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84 335 M 5P2CORLANDICAMINOS  RAMONORIENTE
44JGO DE COMEDOR EMILIA (1.80M) AMBARMOBILIAJUAREZ MARIA JOSELOBERIA
45TABLET SKY PAD10MAX 10.1″ HD 64+3GBSKYBARRAGAN ENRIQUE ANTONIOOLAVARRIA
46TE XIAOMI REDMI 14C 6.88″ 128+4GB BLACKXIAOMICANOSA SOLEDADAZUL
47RACK TV 1,50M EVEREST OLMO 4251TABLE´SSEPULVEDA FRANCISCOSIERRAS BAYAS
48MESA DE CENTRO CON TAPA EVOL 2023TABLE´SSAIHUEQUE EMANUELTRES ARROYOS
49COLCHON ESP PIERO FOAM 140X190X23PIERO FABRICABARRAGAN ALEJANDROPRINGLES
 BOX UNIVERSAL 1,40X1,90 TAP NEGROTAURUS  
50TE XIAOMI REDMI 14C 6.88″ 128+4GB BLACKXIAOMITRIGO BRAIANLAPRIDA
51TENSIOMETRO DIG AUT DE BRAZO 3752 KD-553ASPENHERRERA NATALIASIERRAS BAYAS
52TERMO ELEC SHERMAN 55L TEPC055ESHKS PIESHERMANVELAZQUEZ  AGULARCOL. SN MIGUEL
53TV NOBLEX LED 32″ DV32X7000 ANDROIDNOBLEXJOULIA SANDRAOLAVARRIA
54FREEZER PORTATIL INELRO YCD33S 12/220VINELRORUIZ SERGIOOLAVARRIA
553511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84 335 M 5P2CORLANDINATALE MARIANOSIERRAS BAYAS
56LAV CODINI AUT CF AIAFE6010B 6KG 1000RPMCODINIGUTIERREZ JORGELINAAZUL
573511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84 335 M 5P2CORLANDIHERNANDEZ FRANCISCOTRES ARROYOS
58TE XIAOMI REDMI 14C 6.88″ 128+4GB BLACKXIAOMIIGLESIAS  NELLYSIERRAS BAYAS
59TERMO ELEC SHERMAN 55L TEPC055ESHKS PIESHERMANPAGALDAY GUILLERMINAPRINGLES
60TE XIAOMI REDMI 14C 6.88″ 128+4GB BLACKXIAOMIMORFESE JONATHANTRES ARROYOS
61FREEZER GAFA FGHI100B-S 117L 111950GAFAMONTAGNER NORMATRES ARROYOS
62TABLET PCBOX PCBT106 QUICK+ 10.1″ 64+4GBPCBOXCOUMEIG FRANCISCOSIERRAS BAYAS
63PLACARD PL3010 FINELINE SORTEO ANIV 42FIPLASTOCABALLERO NATALIALA PLATA
64MESA PINO SIN LUST ENCHAPADA (PC)1.20 MTPOLI & ALVAREZDUMERAUF ULISESSIERRAS BAYAS
 SILLA PINO SIN LUSTRE Nº 2POLI & ALVAREZ  
65COLCHON ESP PIERO FOAM 140X190X23PIERO FABRICAPUCHETA FERNANDOCHAVEZ
 BOX UNIVERSAL 1,40X1,90 TAP NEGROTAURUS  
66LAV DREAN LFDR0609LB0 6.09DREANBERTULO  RICARDOOLAVARRIA
67FREEZER GAFA FGHI100B-S 117L 111950GAFALESCANO LAUTARO JOSEPRINGLES
68COMODA 3 CAJ 1 PTA MOGNO ART 89ORLANDILUNA YANINASIERRAS BAYAS
693511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84 335 M 5P2CORLANDIBACCI CEFERINADORREGO
703511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84 335 M 5P2CORLANDIIRIART URRUTYCHAVEZ
71COLCHON ESP PIERO FOAM 140X190X23PIERO FABRICAHARISMENDI MARIALAPRIDA
 BOX UNIVERSAL 1,40X1,90 TAP NEGROTAURUS  
72COLCH EXCLUSIVE ESPA 140X190X25CANONELEUTERI MONICABAHIA BLANCA
 BOX UNIF CHOC 140X190X21 (P/EXCLUSIVE)CANON  
73COLCH AMBAR NEW RES/B 140X190X28DESEOSCHWAB ELIANACNEL SUAREZ
 BOX / SOMMIER GENERICO GRIS 1,40 X 1,90DESEO  
74FREEZER PORTATIL INELRO YCD33S 12/220VINELROGENNARI LICIANABAHIA BLANCA
75SILLON POLTRONA DIVA G2COLOR LIVINGAGUERO ALANBAHIA BLANCA
76LAV DREAN LFDR0609LB0 6.09DREANVILLAGRA  RODRIGOBAHIA BLANCA
77PLACARD 3 COMBO 6 P/4C W (SORTEO ANIV)RICCHEZZEHEINRICH JORGEOLAVARRIA
78COMB1-MESA ERGO 1,20+4 SILLAS ALPHA CEDCAMPAGNOLANARANJO JUANSIERRAS BAYAS
79BAHIUT 1,50 MTS ART 4253 NOG/GRISTABLE´SKRAFIK  INOCENCIABAHIA BLANCA
80CAMA DOBLE C/CAJ ART 213 MIELINMACOLCHASARRETA SANDRABENITO JUAREZ
81LAV GAFA CS DIGI FIT 6.5KG BCO 913070012GAFAETCHEVERRY  DIEGOBAHIA BLANCA
823521 PLACARD BAHIA 1,21X1,84 339 M 4P2CORLANDIESPINOZA MAURICIOBAHIA BLANCA
83COCINA SAHO KUMA 510 51CM 18098-1 4HSAHOPEREA JORGETINOGASTA
84HELAD GAFA HGF-368 AFB 330L 112070GAFAMAGARIÑO MARIALAPRIDA
85LAV GAFA CS DIGI FIT 6.5KG BCO 913070012GAFAGAITE MARCELOOLAVARRIA
86AIRE AC MIDEA MSCBIC-12H-N80F 3650W INVMIDEAOLIVERO NORMAPRINGLES
87HELAD GAFA NF HGNW251P 262L INVERTER PLGAFAAQUINO CARLOSAZUL
88PARRILLA PRF-CHULENGO A LEÑA 02-000-041TROMENSILVA  LUCIANATRES ARROYOS
89NOTEBOOK GFAST N-574R-W RYZEN 5 480+8GBGFASTBAEZ RAFAELALVEAR
90SOFA ECLIPSE 1/2 CUERPO G2FRONTERA LIVINGREGGI RAULLA PLATA
91HELAD MIDEA NF RT-580MTE46ADW 412L INVERMIDEAKESSLER ANGELINGENIERO WHITE
92AIRE AC LG S4-NW12JA31A DUAL COOL 3600WLGACUÑA CINTIAG. CHAVEZ
93TV NOBLEX LED 43″ DV43X7100 SMART FHDNOBLEXGONZALEZ LUCIANOTRES ARROYOS
94NOT PCBOX FIRE CELERON N4020 128+4GBPCBOXBARCHIESI ROBERTOPRINGLES
95HELAD GAFA NF HGNW251P 262L INVERTER PLGAFALUGO EDUARDORANCHOS
96HELAD GAFA HGF-358 AFB 282L 112050GAFANOVIELLO GUSTAVOSALADILLO
97TV LG 50″ 50UR8750PSA UHD AL THINQLGVARGAS RICALDESTRES ARROYOS
98COCINA ELECTROLUX 56-DXQ DOBLE HORNOELECTROLUXANSELMO CESARSIERRA CHICA
99FIAT CRONOSFIATGARCIA ADRIANBAHIA BLANCA
