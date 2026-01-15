Sorteo de Casa Silvia: El listado completo de los ganadores de los 100 millones en premios
En la tarde de este jueves Casa Silvia realizó su magnifico sorteo como festejo de su cuadragésimo segundo aniversario.
Se sortearon más de 100 millones en premios y un Fiat Cronos 0 km. Para la realización del sorteo, se dispusieron en el lugar todos los cupones provenientes de las 37 sucursales que la firma posee en el amplio territorio de la provincia de Buenos Aires.
Dichos cupones fueron completados por los clientes tras el pago de cuotas o la realización de compras durante los últimos meses.
Adrián García (Bahía Blanca) fue el ganador del automóvil Fiat Cronos 0Km
|ORDEN
|ARTÍCULO
|MARCA
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|PASTALINDA MAQUINA CLASICA 260 26CM
|PASTALINDA
|CÁCERES MARÍA SILVIA
|OLAVARRÍA
|ACCESORIO RAVIOLES
|PASTALINDA
|2
|ETERMO PEABODY PE-ET1001S ELECTRICO 1L
|PEABODY
|MACHAY LUCIA
|PIGUE
|3
|MULTISTYLER 5 EN 1 GH18 1100 3361 1000W
|BELLISIMA
|RECOSFSKY JUAN PEDRO
|SIERRAS BAYAS
|4
|NEBULIZ A PISTON 3531 BR-CN176 COMPACT
|ASPEN
|MEYER NATALIA
|PRINGLES
|5
|SET MESAS DE LUZ X 2
|ORLANDI
|BERNAL YAMILA
|PRINGLES
|6
|CHIFFONIER 0,90 5 CAJ 1PTAS ART 3411 MOG
|ORLANDI
|VIDAL ABELARDO
|OLAVARRIA
|7
|TE XIAOMI REDMI 14C 6.88″ 128+4GB BLACK
|XIAOMI
|TORRES ALICIA LILIANA
|OLAVARRIA
|8
|ETERMO PEABODY PE-ET1001S ELECTRICO 1L
|PEABODY
|MENDEZ DINORA
|PIGUE
|9
|FREIDORA DE AIRE 8 LT 1800W AW- FA80I
|AIWA
|BOCCHIO ANA MARIA
|LOBERIA
|10
|ETERMO PEABODY PE-ET1001S ELECTRICO 1L
|PEABODY
|VILLARREAL MARIO
|LAPRIDA
|11
|PARLANTE INTENSE PRO 150W RMS INCL MIC
|STROMBERG CARLSON
|DEPIETRI DELIA HEBBE
|TRES ARROYOS
|12
|CHIFFONIER 0,90 5 CAJ 1PTAS ART 3411 MOG
|ORLANDI
|HORNI LILIANA TERESA
|PRINGLES
|13
|COMODA 3 CAJ 1 PTA MOGNO ART 89
|ORLANDI
|NAVARRO OLINDA BEATRIZ
|OLAVARRIA
|14
|ETERMO PEABODY PE-ET1001S ELECTRICO 1L
|PEABODY
|LANCETA FEDERICO
|OLAVARRIA
|15
|ASPIRADORA ROBOT ELECTROLUX ERB10
|ELECTROLUX
|DIAZ DAVID
|DAIREUX
|16
|CHIFFONIER 0,90 5 CAJ 1PTAS ART 3411 MOG
|ORLANDI
|AGROWILLEN SRL
|LOBERIA
|17
|3511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84
|ORLANDI
|TOLEDO LUCIANO
|PIGUE
|18
|SET MESAS DE LUZ X 2
|ORLANDI
|SUAREZ LAUTARO DARIO
|PRINGLES
|19
|ETERMO PEABODY PE-ET1001S ELECTRICO 1L
|PEABODY
|ALZOGARAY ERNESTO
|OLAVARRIA
|20
|BICI OLMO WISH 295 DISC BO1094
|OLMO
|MANGIFESTA TERESA
|COLONIA HINOJO
|21
|ASPIRADORA ROBOT ELECTROLUX ERB10
|ELECTROLUX
|PRIOLA MARIA JULIETA
|SIERRAS BAYAS
|22
|CALEFACTOR VOLCAN 2000 TB GN 42316V
|VOLCAN
|GUASURA JOSE LUIS
|OLAVARRIA
|23
|ETERMO PEABODY PE-ET1001S ELECTRICO 1L
|PEABODY
|OJEDA CARINA GRACIELA
|PRINGLES
|24
|SET MESAS DE LUZ X 2
|ORLANDI
|STREITENBERGER CLAUDIA
|TORQUINST
|25
|TABLET SKY ELITE T11 MAX 128+6GB C/FUNDA
|SKY
|MEJIAS JULIETA
|BENITO JUAREZ
|26
|TE XIAOMI REDMI 14C 6.88″ 128+4GB BLACK
|XIAOMI
|SANCHEZ CLAUDIO
|OLAVARRIA
|27
|SET MESAS DE LUZ X 2
|ORLANDI
|GOMEZ AURORA CARMEN
|PRINGLES
|28
|CHIFFONIER 0,90 5 CAJ 1PTAS ART
|ORLANDI
|PALMA GRACIELA BEATRIZ
|BOLIVAR
|29
|SECADOR SALON COMPACT 2000W C192000 3353
|BELLISIMA
|DOLEZOR MILAGROS
|PRINGLES
|30
|CHIFFONIER 6 CAJONES N35 LINEA NORDIC
|LA ESPERANZA
|BETANCUR SERGIO MARIO
|PIGUE
|31
|2 ALMOHADAS + KIT (SORTEO ANIVERSARIO)
|SLEEPTIME
|VILLALBA CARLOS OSCAR
|OLAVARRIA
|32
|COMODA 3 CAJ 1 PTA MOGNO ART 89
|ORLANDI
|BUCIARELLI LUIS LUJAN
|SIERRAS BAYAS
|33
|3521 PLACARD BAHIA 1,21X1,84 339 M 4P2C
|ORLANDI
|VERKUYL VICTOR
|TRES ARROYOS
|34
|ESTANTERIA CERRADA 4254
|TABLE´S
|FLORES MIRIAN
|BAHIA BLANCA
|35
|BICI OLMO WISH ALUM R29 290DISC BO1091
|OLMO
|FIORITI RAUL AMADEO
|OLAVARRIA
|36
|CALEFACTOR VOLCAN 5700 TBU 46416V GN
|VOLCAN
|MIGASSO JORGE OSVALDO 5517943
|BAHIA BLANCA
|37
|MOTOSIERRA TOAY JLD-52 52CC 20″ 2T
|TOAY
|RODRIGUEZ CARLOS MANUEL
|PRINGLES
|38
|3511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84 335 M 5P2C
|ORLANDI
|FREY PEDRO
|TRES ARROYOS
|39
|PARLANTE NIX 80 RMS BT EQ
|STROMBERG CARLSON
|LESCANO LAUTARO JOSE
|PRINGLES
|40
|3511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84 335 M 5P2C
|ORLANDI
|GELMI ADOLFO
|SIERRAS BAYAS
|41
|COMODA 3 CAJ 1 PTA MOGNO ART 89
|ORLANDI
|MARTIN NATALIA ANAHI
|GONZALEZ CHAVEZ
|42
|PURIF FLOR PR60I 60 CM INOX
|FLORENCIA
|RUIZ DIAZ MARIANO
|TRES ARROYOS
|43
|3511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84 335 M 5P2C
|ORLANDI
|CAMINOS RAMON
|ORIENTE
|44
|JGO DE COMEDOR EMILIA (1.80M) AMBAR
|MOBILIA
|JUAREZ MARIA JOSE
|LOBERIA
|45
|TABLET SKY PAD10MAX 10.1″ HD 64+3GB
|SKY
|BARRAGAN ENRIQUE ANTONIO
|OLAVARRIA
|46
|TE XIAOMI REDMI 14C 6.88″ 128+4GB BLACK
|XIAOMI
|CANOSA SOLEDAD
|AZUL
|47
|RACK TV 1,50M EVEREST OLMO 4251
|TABLE´S
|SEPULVEDA FRANCISCO
|SIERRAS BAYAS
|48
|MESA DE CENTRO CON TAPA EVOL 2023
|TABLE´S
|SAIHUEQUE EMANUEL
|TRES ARROYOS
|49
|COLCHON ESP PIERO FOAM 140X190X23
|PIERO FABRICA
|BARRAGAN ALEJANDRO
|PRINGLES
|BOX UNIVERSAL 1,40X1,90 TAP NEGRO
|TAURUS
|50
|TE XIAOMI REDMI 14C 6.88″ 128+4GB BLACK
|XIAOMI
|TRIGO BRAIAN
|LAPRIDA
|51
|TENSIOMETRO DIG AUT DE BRAZO 3752 KD-553
|ASPEN
|HERRERA NATALIA
|SIERRAS BAYAS
|52
|TERMO ELEC SHERMAN 55L TEPC055ESHKS PIE
|SHERMAN
|VELAZQUEZ AGULAR
|COL. SN MIGUEL
|53
|TV NOBLEX LED 32″ DV32X7000 ANDROID
|NOBLEX
|JOULIA SANDRA
|OLAVARRIA
|54
|FREEZER PORTATIL INELRO YCD33S 12/220V
|INELRO
|RUIZ SERGIO
|OLAVARRIA
|55
|3511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84 335 M 5P2C
|ORLANDI
|NATALE MARIANO
|SIERRAS BAYAS
|56
|LAV CODINI AUT CF AIAFE6010B 6KG 1000RPM
|CODINI
|GUTIERREZ JORGELINA
|AZUL
|57
|3511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84 335 M 5P2C
|ORLANDI
|HERNANDEZ FRANCISCO
|TRES ARROYOS
|58
|TE XIAOMI REDMI 14C 6.88″ 128+4GB BLACK
|XIAOMI
|IGLESIAS NELLY
|SIERRAS BAYAS
|59
|TERMO ELEC SHERMAN 55L TEPC055ESHKS PIE
|SHERMAN
|PAGALDAY GUILLERMINA
|PRINGLES
|60
|TE XIAOMI REDMI 14C 6.88″ 128+4GB BLACK
|XIAOMI
|MORFESE JONATHAN
|TRES ARROYOS
|61
|FREEZER GAFA FGHI100B-S 117L 111950
|GAFA
|MONTAGNER NORMA
|TRES ARROYOS
|62
|TABLET PCBOX PCBT106 QUICK+ 10.1″ 64+4GB
|PCBOX
|COUMEIG FRANCISCO
|SIERRAS BAYAS
|63
|PLACARD PL3010 FINELINE SORTEO ANIV 42
|FIPLASTO
|CABALLERO NATALIA
|LA PLATA
|64
|MESA PINO SIN LUST ENCHAPADA (PC)1.20 MT
|POLI & ALVAREZ
|DUMERAUF ULISES
|SIERRAS BAYAS
|SILLA PINO SIN LUSTRE Nº 2
|POLI & ALVAREZ
|65
|COLCHON ESP PIERO FOAM 140X190X23
|PIERO FABRICA
|PUCHETA FERNANDO
|CHAVEZ
|BOX UNIVERSAL 1,40X1,90 TAP NEGRO
|TAURUS
|66
|LAV DREAN LFDR0609LB0 6.09
|DREAN
|BERTULO RICARDO
|OLAVARRIA
|67
|FREEZER GAFA FGHI100B-S 117L 111950
|GAFA
|LESCANO LAUTARO JOSE
|PRINGLES
|68
|COMODA 3 CAJ 1 PTA MOGNO ART 89
|ORLANDI
|LUNA YANINA
|SIERRAS BAYAS
|69
|3511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84 335 M 5P2C
|ORLANDI
|BACCI CEFERINA
|DORREGO
|70
|3511 PLACARD BAHIA 1,51X1,84 335 M 5P2C
|ORLANDI
|IRIART URRUTY
|CHAVEZ
|71
|COLCHON ESP PIERO FOAM 140X190X23
|PIERO FABRICA
|HARISMENDI MARIA
|LAPRIDA
|BOX UNIVERSAL 1,40X1,90 TAP NEGRO
|TAURUS
|72
|COLCH EXCLUSIVE ESPA 140X190X25
|CANON
|ELEUTERI MONICA
|BAHIA BLANCA
|BOX UNIF CHOC 140X190X21 (P/EXCLUSIVE)
|CANON
|73
|COLCH AMBAR NEW RES/B 140X190X28
|DESEO
|SCHWAB ELIANA
|CNEL SUAREZ
|BOX / SOMMIER GENERICO GRIS 1,40 X 1,90
|DESEO
|74
|FREEZER PORTATIL INELRO YCD33S 12/220V
|INELRO
|GENNARI LICIANA
|BAHIA BLANCA
|75
|SILLON POLTRONA DIVA G2
|COLOR LIVING
|AGUERO ALAN
|BAHIA BLANCA
|76
|LAV DREAN LFDR0609LB0 6.09
|DREAN
|VILLAGRA RODRIGO
|BAHIA BLANCA
|77
|PLACARD 3 COMBO 6 P/4C W (SORTEO ANIV)
|RICCHEZZE
|HEINRICH JORGE
|OLAVARRIA
|78
|COMB1-MESA ERGO 1,20+4 SILLAS ALPHA CED
|CAMPAGNOLA
|NARANJO JUAN
|SIERRAS BAYAS
|79
|BAHIUT 1,50 MTS ART 4253 NOG/GRIS
|TABLE´S
|KRAFIK INOCENCIA
|BAHIA BLANCA
|80
|CAMA DOBLE C/CAJ ART 213 MIEL
|INMACOL
|CHASARRETA SANDRA
|BENITO JUAREZ
|81
|LAV GAFA CS DIGI FIT 6.5KG BCO 913070012
|GAFA
|ETCHEVERRY DIEGO
|BAHIA BLANCA
|82
|3521 PLACARD BAHIA 1,21X1,84 339 M 4P2C
|ORLANDI
|ESPINOZA MAURICIO
|BAHIA BLANCA
|83
|COCINA SAHO KUMA 510 51CM 18098-1 4H
|SAHO
|PEREA JORGE
|TINOGASTA
|84
|HELAD GAFA HGF-368 AFB 330L 112070
|GAFA
|MAGARIÑO MARIA
|LAPRIDA
|85
|LAV GAFA CS DIGI FIT 6.5KG BCO 913070012
|GAFA
|GAITE MARCELO
|OLAVARRIA
|86
|AIRE AC MIDEA MSCBIC-12H-N80F 3650W INV
|MIDEA
|OLIVERO NORMA
|PRINGLES
|87
|HELAD GAFA NF HGNW251P 262L INVERTER PL
|GAFA
|AQUINO CARLOS
|AZUL
|88
|PARRILLA PRF-CHULENGO A LEÑA 02-000-041
|TROMEN
|SILVA LUCIANA
|TRES ARROYOS
|89
|NOTEBOOK GFAST N-574R-W RYZEN 5 480+8GB
|GFAST
|BAEZ RAFAEL
|ALVEAR
|90
|SOFA ECLIPSE 1/2 CUERPO G2
|FRONTERA LIVING
|REGGI RAUL
|LA PLATA
|91
|HELAD MIDEA NF RT-580MTE46ADW 412L INVER
|MIDEA
|KESSLER ANGEL
|INGENIERO WHITE
|92
|AIRE AC LG S4-NW12JA31A DUAL COOL 3600W
|LG
|ACUÑA CINTIA
|G. CHAVEZ
|93
|TV NOBLEX LED 43″ DV43X7100 SMART FHD
|NOBLEX
|GONZALEZ LUCIANO
|TRES ARROYOS
|94
|NOT PCBOX FIRE CELERON N4020 128+4GB
|PCBOX
|BARCHIESI ROBERTO
|PRINGLES
|95
|HELAD GAFA NF HGNW251P 262L INVERTER PL
|GAFA
|LUGO EDUARDO
|RANCHOS
|96
|HELAD GAFA HGF-358 AFB 282L 112050
|GAFA
|NOVIELLO GUSTAVO
|SALADILLO
|97
|TV LG 50″ 50UR8750PSA UHD AL THINQ
|LG
|VARGAS RICALDES
|TRES ARROYOS
|98
|COCINA ELECTROLUX 56-DXQ DOBLE HORNO
|ELECTROLUX
|ANSELMO CESAR
|SIERRA CHICA
|99
|FIAT CRONOS
|FIAT
|GARCIA ADRIAN
|BAHIA BLANCA