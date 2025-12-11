Casa Silvia celebra sus 42 años con el sorteo de un Fiat Cronos 0KM y más de 100 millones de pesos en premios

El mes de diciembre llega cargado de espíritu festivo y oportunidades en Casa Silvia. La tradicional empresa se encuentra en la recta final de su gran sorteo «42 Años Juntos», ofreciendo a sus clientes la posibilidad de ganar un Fiat Cronos 0KM y más de $100.000.000 en premios.

Los clientes tienen tiempo para participar hasta el próximo 31 de diciembre. El sorteo, que ya es un clásico de la firma, busca premiar la fidelidad de quienes eligen la casa, acumulando chances por cada compra y pago de cuota realizado.

Según informaron desde la empresa, con cada cupón depositado en la urna, los participantes suman posibilidades de ganar una amplia variedad de productos de marcas líderes que comercializa Casa Silvia, incluyendo televisores, electrodomésticos, muebles, colchones, indumentaria, calzado deportivo, artículos de camping y bicicletas, entre otros.

El premio mayor es un Fiat Cronos 0KM. El sorteo final se realizará ante Escribano Público el día 15 de enero de 2026.

Los interesados en conocer las bases y condiciones del concurso, así como las marcas que participan, pueden acercarse a cualquiera de los locales de Casa Silvia o ingresar a su sitio web oficial: casasilvia.com.

(En Línea Noticias)