Lydia Edy Coria de Sbardolini  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de Diciembre de 2025 a los 88 años de edad.

Su esposo Héctor Haroldo Sbardolini; sus hijos: José Antonio, Alejandro Aroldo y Claudio César Sbardolini; sus nietos; sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Jueves 11/12 a las 12:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Ex Vecina de Loma Negra

Lugar de nacimiento: OlavarríaActividad que desarrollaba: Jubilada