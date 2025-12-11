Lydia Edy Coria de Sbardolini (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 10 de Diciembre de 2025 a los 88 años de edad.
Su esposo Héctor Haroldo Sbardolini; sus hijos: José Antonio, Alejandro Aroldo y Claudio César Sbardolini; sus nietos; sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.
SIN VELATORIO.
SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Jueves 11/12 a las 12:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Ex Vecina de Loma Negra
Lugar de nacimiento: OlavarríaActividad que desarrollaba: Jubilada