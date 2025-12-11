CAMMESA embargó una cuenta de Coopelectric por una deuda de más de 3.400 millones de pesos

El Banco de la Provincia de Buenos Aires dispuso la retención de una cuenta bancaria de Coopelectric a pedido de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), la empresa estatal que vende la energía a las distribuidoras.

La medida, que funciona como un embargo administrativo, busca el cobro de una deuda generada por consumos corrientes de energía correspondientes a septiembre y octubre de este año, que asciende a $3.410.200.313,83.

El incumplimiento que pone en riesgo el acuerdo



La acción de Cammesa se formalizó con una nota enviada al Banco Provincia a principios de diciembre, donde se informaba que la cooperativa no había cumplido con la intimación para hacer efectivo el pago de esos $3.410 millones de pesos.

Este incumplimiento de los pagos corrientes pone en peligro la validez y vigencia del acuerdo firmado en julio de 2025, un Régimen Especial de Deudas por el cual Coopelectric se había comprometido a regularizar una deuda histórica que, con intereses, trepa a $18.000 millones ajustados a junio de 2026. En aquel momento, el convenio permitía a la cooperativa retomar la posibilidad de tomar crédito.

Detalles de la retención



La comunicación enviada por el Banco Provincia con fecha 3 de diciembre, informa a Coopelectric sobre la retención, la cual implica que todo ingreso de dinero en esa cuenta será derivado a Cammesa hasta que se abone la totalidad de la deuda de consumo.

Aunque la cuenta retenida no sería la de mayores fondos de la cooperativa, el manejo de la misma no será reintegrado hasta que se efectúe el pago de los más de $3.410 millones.

Fuentes de Coopelectric indicaron que la situación no está relacionada con las cuotas del acuerdo histórico, sino con la imposibilidad de afrontar el costo de la energía que se consume mes a mes, cuyo déficit se estimaría en unos $400 millones mensuales. La cooperativa aseguró a LU32 que se encuentran profundizando las negociaciones con Cammesa y otros organismos del Estado para regularizar la situación.

(En Línea Noticias)