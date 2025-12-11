Preocupación en HCD por el “apuro del oficialismo” para modificar el registro de mayores contribuyentes

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría llevó a cabo una Sesión Especial este jueves, donde se aprobó una adecuación en la composición del Registro de Mayores Contribuyentes. La medida fue sancionada con los votos del bloque oficialista y, sorpresivamente, el acompañamiento de La Libertad Avanza.

La modificación establece que la cantidad de Mayores Contribuyentes por bloque sea la misma que el número de concejales, una adecuación que, según la oposición, no está estipulada en la Ley Orgánica de las Municipalidades y se realiza antes del 30 de abril, fecha en que caduca la conformación actual.

Al respecto, el concejal de la Unión Cívica Radical Francisco González expresó su preocupación y señaló que “llama poderosamente la atención el apuro con el cual se presentó el expediente para que se trate el día de hoy”.

El edil explicó que el bloque minoritario presentó una moción para que el expediente regresara a comisión, se analizara en profundidad y se consultara al Tribunal de Cuentas, pero la solicitud “no fue aceptada por el oficialismo”.

González arremetió señalando que “Evidentemente hay un claro apuro para tratar algo que desconocemos, relacionado con algún aumento de tasas o algo por el estilo, que para eso están los Mayores Contribuyentes. Seguramente esto lo vamos a conocer en los próximos días y dudo mucho que sea en favor de los vecinos”.

Finalmente, el concejal radical manifestó la preocupación de su espacio por “la actitud del oficialismo de tratar de modificar cosas que ya están establecidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM). Próximamente vamos a saber el trasfondo del apuro en esta modificación”.

