Una mujer fue arrollada por un auto, sufrió heridas de carácter leve

Un siniestro vial se produjo en la noche de este lunes, alrededor de las 20:30, en la intersección de las calles Guisasola y Bolívar.

​En ese punto, un automóvil Chevrolet Meriva, conducido por un hombre, embistió a una mujer de aproximadamente 30 años que cruzaba la calzada a pie.

​Al lugar concurrió personal policial del Comando de Patrullas y una ambulancia del servicio de salud pública municipal. El personal médico trasladó a la peatón hacia la guardia de emergencias del centro de salud local para su atención.

​Según se informó, la mujer fue trasladada consciente y, en primera instancia, presentaba heridas de carácter leve. El tránsito en el sector permanece asistido por efectivos policiales.