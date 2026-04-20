Una mujer fue arrollada por un auto, sufrió heridas de carácter leve
Un siniestro vial se produjo en la noche de este lunes, alrededor de las 20:30, en la intersección de las calles Guisasola y Bolívar.
En ese punto, un automóvil Chevrolet Meriva, conducido por un hombre, embistió a una mujer de aproximadamente 30 años que cruzaba la calzada a pie.
Al lugar concurrió personal policial del Comando de Patrullas y una ambulancia del servicio de salud pública municipal. El personal médico trasladó a la peatón hacia la guardia de emergencias del centro de salud local para su atención.
Según se informó, la mujer fue trasladada consciente y, en primera instancia, presentaba heridas de carácter leve. El tránsito en el sector permanece asistido por efectivos policiales.