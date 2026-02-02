Vecinos de Ituzaingó Norte reclaman por la quema constante de basura

Habitantes del barrio Ituzaingó Norte manifestaron su preocupación ante la persistencia de focos ígneos en un basural de la zona. Según indicaron los residentes, la situación se repite de manera constante y afecta la vida cotidiana en el sector.

El reclamo principal se centra en la imposibilidad de ventilar las viviendas debido a la presencia permanente de humo, sumado a la preocupación por la contaminación ambiental y los riesgos para la salud de quienes residen en las cercanías. Asimismo, advirtieron sobre el peligro de que el fuego se propague hacia los campos linderos al predio.

Los vecinos señalaron que han realizado diversas gestiones ante las autoridades municipales y los canales de denuncia vecinal para reportar el estado del predio y solicitar una mayor supervisión del servicio de disposición de residuos. Sin embargo, afirmaron que hasta el momento no han obtenido una solución definitiva al problema.

Ante la falta de respuestas, los afectados de Ituzaingó Norte reiteraron la necesidad de una intervención urgente para detener las quemas y garantizar condiciones de salubridad en el barrio.

(En Línea Noticias)