Denuncian disparos y vandalismo en el medidor de energía del autódromo

El Auto Moto Club Olavarría (AMCO) denunció que durante el último fin de semana se registraron graves daños en las instalaciones del autódromo «Hermanos Emiliozzi». Según informaron, personas desconocidas efectuaron dos disparos de arma de grueso calibre contra el medidor de energía eléctrica ubicado en el acceso al predio.

El hecho se habría producido durante la madrugada del sábado. El daño fue detectado en el inicio de la jornada, justo cuando comenzaba la actividad programada para la fecha de picadas.

Desde la institución señalaron que la rotura del medidor puso en riesgo la realización del evento. Sin embargo, personal de Coopelectric trabajó en el lugar para solucionar el inconveniente de manera inmediata, lo que permitió que la competencia se desarrollara con normalidad y evitó la suspensión que hubiera afectado a pilotos y público.

Desde el AMCO manifestaron su repudio ante este tipo de ataques que atentan contra el mantenimiento y el trabajo diario que se realiza en el complejo deportivo.

(En Línea Noticias)