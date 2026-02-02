San Cayetano: cronograma de actividades y celebraciones para la primera semana de febrero

La comunidad parroquial de San Cayetano dio a conocer el cronograma de actividades y celebraciones litúrgicas programadas para el inicio del mes de febrero, que incluyen misas, bendiciones y el comienzo de retiros espirituales.

Las actividades comenzarán este martes 3 de febrero. A las 19 horas, en la parroquia de San Cayetano, se realizará la misa en honor a Nuestra Señora de la Candelaria. Para esta celebración se solicita a los asistentes concurrir con velas. Durante el mismo oficio religioso se llevará a cabo la tradicional bendición de las gargantas por el día de San Blas.

Por otra parte, también el martes 3, se dará inicio a los retiros de verano en la parroquia Nuestra Señora de Luján. Los encuentros se desarrollarán de 20 a 22 horas y se extenderán durante cuatro martes consecutivos bajo el lema «Señor enséñanos a orar». Se recomendó a los participantes llevar mate, elementos para anotar y biblia.

El cronograma continúa el viernes 6 de febrero, correspondiente al primer viernes del mes, en la capilla Sagrado Corazón. Allí, a partir de las 18 horas, se realizará nuevamente la bendición de las gargantas.

Finalmente, para el sábado 7 de febrero, se informaron los horarios de misa en San Cayetano, los cuales quedaron fijados para las 10:30, 15:30 y 19 horas.