Wesner destacó el sentido de pertenencia de Espigas: “Tiene que ver con nuestros orígenes”

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, destacó el vínculo de los habitantes con Espigas y el valor de las localidades rurales como espacios de pertenencia e identidad. Lo hizo este domingo, durante el acto por el 116º aniversario de la comunidad, donde también agradeció el compromiso de los Bomberos Voluntarios de Bolívar con la localidad.

“Este festejo no es solamente un momento de encuentro, sino también de reencuentro”, expresó el jefe comunal al tomar la palabra en la plaza San Martín.

En ese sentido, señaló que la celebración convoca también a quienes nacieron en Espigas y actualmente viven en otros lugares. “Seguramente aquí estén tantos nativos que hoy están dispersos por Tapalqué, por Bolívar o en la ciudad Olavarría. Pero siempre vuelven, porque Espigas tiene que ver con el punto de partida, con nuestros orígenes, con ese sentimiento tan profundo que dan estas hermosas localidades del partido de Olavarría”, sostuvo.

Durante su discurso, Wesner también reconoció la tarea de los Bomberos Voluntarios de Bolívar, que colaboran de manera permanente con Espigas. El intendente valoró tanto su participación en eventos como su aporte a la prevención y la seguridad de los habitantes.

“Por esa reciprocidad permanente y constante, por la vocación servicial de asistirnos en cada evento, pero también por garantizarnos la prevención constante y que nuestros pobladores de esta hermosa localidad puedan vivir con mayor tranquilidad”, manifestó.

Las declaraciones se dieron en el marco de los festejos por el aniversario de Espigas, una jornada que incluyó un acto protocolar y reconocimientos a vecinos e instituciones por su aporte a la historia y el desarrollo de la comunidad.