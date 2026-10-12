Torneo “Juan Domingo Marinangeli”: empate de El Fortín y triunfo de San Martín

Ph: Claudia Stular

Con dos encuentros correspondientes a distintas fechas, continuó este domingo el torneo de primera división “Juan Domingo Marinangeli” de la Liga de Fútbol de Olavarría. El Fortín y Estudiantes igualaron sin goles por la novena fecha, mientras que San Martín venció a Sierra Chica en el partido que abrió la décima jornada.

En el estadio de El Fortín, el local y Estudiantes no pudieron sacarse ventajas y terminaron 0 a 0.

Por su parte, San Martín consiguió una victoria por 1 a 0 ante Sierra Chica. Tomás Palacios marcó el único gol del encuentro, correspondiente a la décima fecha.

La novena jornada se completará este lunes con el partido entre Hinojo y Ferro. Los restantes encuentros de la décima fecha se disputarán la próxima semana.