Espigas celebró sus 116 años con un almuerzo popular, música y reconocimientos a vecinos

La localidad rural de Espigas celebró este domingo su 116º aniversario con una jornada que reunió a vecinos, visitantes de distintos puntos del Partido y la región. Hubo actividades protocolares, un almuerzo popular, presentaciones artísticas y musicales, además de reconocimientos a personas e instituciones vinculadas con la historia y la vida cotidiana de la comunidad.

La celebración comenzó a las 10 con una misa en la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Luego, la plaza San Martín fue escenario del acto protocolar, que contó con la participación de autoridades municipales, representantes institucionales y vecinos.

Uno de los momentos más significativos fue el reconocimiento a Elsa Tomasa Alderete, quien recientemente cumplió 100 años y desarrolló toda su vida en Espigas. En homenaje a su historia y a su vínculo con la localidad, el intendente Maximiliano Wesner y la jefa de Gabinete, Mercedes Landivar, le entregaron simbólicamente la llave del pueblo.

También fueron distinguidos José Rufino Suárez y Etelvina Irma Escarza como “Escoltas del Pueblo”. A su vez, Claudia Ditzel, Victoria Sayago y Jimena Ramírez recibieron un reconocimiento en representación de “Espigas en Acción”, al igual que la delegada municipal, Nancy Suárez.

Otro de los homenajes estuvo dirigido al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bolívar, por su colaboración permanente con la localidad, tanto en la asistencia durante eventos como en las tareas de prevención.

Tras el acto, las actividades continuaron en el Club Social y Deportivo Espigas, donde se realizó un almuerzo popular. La programación incluyó presentaciones artísticas y musicales, con el cierre a cargo de Gordo Luis.

En el marco del aniversario, también se recorrieron las sedes del Centro Cultural y del Destacamento Policial, donde finalizaron recientemente trabajos de mantenimiento y puesta en valor.

La celebración combinó tradición, encuentro y reconocimiento a quienes forman parte de la historia de Espigas, en una jornada que volvió a reunir a la comunidad en torno a sus raíces.