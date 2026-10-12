Natalidad: en septiembre los nacimientos en Olavarría cayeron un 4,2% interanual

Olavarría registró 23 nacimientos durante septiembre de 2026, frente a los 24 contabilizados en el mismo mes de 2025. La diferencia representa una caída interanual del 4,2%, en un contexto nacional marcado por el descenso sostenido de los nacimientos.

El dato de septiembre también mostró una baja respecto del mes anterior. En agosto de este año se habían registrado 37 nacimientos, 14 más que en septiembre, lo que representa una disminución mensual del 37,8%.

La evolución local se conoce mientras Argentina atraviesa un cambio demográfico significativo. Según datos difundidos por UNICEF Argentina, los nacimientos en el país pasaron de 777.012 en 2014 a 413.135 en 2024, una caída cercana al 50% en una década. El organismo también señaló que la fecundidad llegó a 1,3 hijos por mujer, por debajo de los 2,1 que se toman como referencia para el reemplazo poblacional.

En Olavarría, durante 2025 se contabilizaron 860 nacimientos, mientras que en lo que va de 2026 la cifra asciende a 657. Este último número corresponde a un período todavía en curso, por lo que no resulta directamente comparable con el total del año pasado.

Los próximos registros permitirán observar cómo continúa la evolución de los nacimientos en el distrito. Por ahora, septiembre muestra una variación interanual acotada, con un nacimiento menos que en el mismo mes del año anterior.