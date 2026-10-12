Buscan a una olavarriense que desapareció en Tandil

Stella Maris Molinari fue vista por última vez el sábado, cuando viajó a Tandil para retirar su ropa del hogar de la calle Montevideo, donde había vivido durante varios años. Hacía aproximadamente un mes había regresado a Olavarría, donde reside su familia, y tenía previsto quedarse en la ciudad.

Según relató su familia, Stella vivió durante años en Tandil junto a su pareja y tuvo hijos. Tras la separación, fue alojada en un hogar de esa ciudad, donde permaneció durante mucho tiempo. Hace aproximadamente un mes regresó a Olavarría para estar cerca de su mamá, sus hermanos y otros familiares.

El sábado 10 de octubre volvió a viajar a Tandil en micro con el objetivo de buscar sus pertenencias en el hogar de la calle Montevideo. De acuerdo con el relato familiar, llegó al lugar alrededor de las 12.30 y luego tomó un remis hacia la terminal de ómnibus, donde tenía previsto sacar un pasaje para regresar a Olavarría.

Sin embargo, desde ese momento sus familiares perdieron todo contacto con ella. La última conexión de WhatsApp registrada fue a las 12.37. Stella tiene 63 años y, según informó su familia, tiene una discapacidad.

La desaparición fue denunciada en Olavarría y también se realizó una presentación en Tandil. La familia pidió colaboración para difundir la búsqueda y solicitó que cualquier persona que pueda aportar información se comunique con la Comisaría Segunda de Tandil o al teléfono 2284 532088.

Sus familiares agradecieron la ayuda para compartir la información y contribuir a encontrar a Stella.