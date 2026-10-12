Barrio por Barrio: El próximo miércoles será el turno de barrio AOMA

El Municipio de Olavarría realizará una nueva jornada del programa Barrio por Barrio el próximo miércoles, desde las 10, en la Sociedad de Fomento Von Bernard, ubicada en Barcalá entre General Paz y Coronel Suárez.

La actividad estará destinada a vecinos y vecinas de AOMA y sectores linderos, que podrán acercarse para realizar trámites y consultas vinculadas con los servicios municipales.

Además, se llevará adelante un operativo puerta a puerta para informar sobre los servicios disponibles, responder inquietudes y relevar necesidades de los vecinos.

La jornada también contará con la participación de las empresas concesionarias de servicios públicos Transporte Malvinas y Coopelectric, que realizarán tareas de mantenimiento junto a equipos municipales.