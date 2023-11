Una Jueza de Tandil calificó de «dramática» la situación del Fuero de Familia

Una Jueza de Familia del Departamento Judicial de Azul salió este viernes a realizar declaraciones públicas luego de un durísimo comunicado que emitió días atrás el Foro de Jueces del Fuero de Familia de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la doctora Silvia Monserrat. La funcionaria está a cargo del Juzgado de Familia N° 1 de Tandil y además subroga (algunos días al mes) el Juzgado de Familia N° 1 de Olavarría, debido a la falta de juez titular en nuestra ciudad.

Monserrat es la titular del Foro de Jueces del Fuero de Familia de la provincia y habló en la ciudad de Tandil en la 89.1 la Radio de ABCHoy, sobre la compleja situación que transita la justicia, con la enorme cantidad de vacancias en diversos juzgados, y que no son resueltas por los mecanismos pertinentes.

Monserrat explicó que “nuestra queja no es hacia todo el sistema de justicia, o de toda la problemática que tiene el Fuero de Familia, que es mucha, y no viene al caso. Nosotros nos limitamos a decir que, entre la gravedad propia del Fuero de Familia, que es el incremento sostenido de las causas, que en diez años se han casi triplicado, le sumamos el hecho de que hay juzgados con vacancias”.

La jueza ejemplificó diciendo que “es como si usted tuviera dos salas de cirugía y tuviera un cirujano en cada sala de cirugía que puede realizar determinada cantidad de operaciones por día. El problema es para un cirujano, si falta el otro cirujano, poder atender las dos salas de cirugía con la misma eficiencia con la que atiende una sola. No puede. Eso es lo que pasa con los Juzgados de Familia. Con un 20% de los Juzgados de Familia, y por eso digo que la problemática de las vacantes en el Poder Judicial, es dramática”.

Aseguró que “hay 700 vacantes sin cubrir y no es que son de un día para otro. Probablemente, el 80 % de las vacantes se produzcan porque la gente se jubila. Esto significa que usted está en condiciones de planificar”.

“A ver, ¿cuánta gente yo espero que se me jubile en el curso de este año? Usted más o menos tiene una proyección de vacantes. Ahora, ¿qué nos sucedió? Ustedes saben que el sistema de designación de jueces, defensores, asesores y fiscales, se hace a través del Consejo de la Magistratura. Es un proceso largo. Se inicia con un examen, que sigue con la evaluación de los candidatos, que termina con una terna. Y esa terna, es enviada al gobernador o la gobernadora, que elige un candidato o una candidata y lo envía al Senado. Y el Senado debe prestar conformidad con esa designación. O sea, por eso se dice que las designaciones se hacen por el Poder Ejecutivo, con un acuerdo del Senado. Y usted tiene dos fuerzas políticas, que pueden ser o no iguales, porque depende de la Constitución del Senado, que deben coincidir en que es el candidato o la candidata”, detalló.

La jueza también explicó que “hay un Cuerpo de Magistrados suplentes que están precisamente, para evitar las vacancias, bueno, se produce una jubilación, va un magistrado suplente, que van rotando, que son, se los designó, igual que se designa cualquier juez, pero se los designa por regiones. Por ejemplo, la región nuestra es Mar del Plata, Necochea, y Azul. Y los jueces juran, o sea, son elegidos para tres competencias, para el Fuero de Familia, para el Fuero Civil y Comercial, y con la justicia laboral. Usted por ahí puede tener cuatro magistrados suplentes en una región, pero 24 vacantes. O sea que hay uno por cada seis vacantes que hay en este momento. Entonces el cuerpo de magistrado suplente, obviamente no alcanza”.

E insistió en que “no se puede dejar un Juzgado sin juez. Porque la gente que está en ese Juzgado, que tiene sus causas, tiene el mismo derecho a que sus causas se traten, que el que está al lado, en el mismo edificio, pero sí tiene juez. Entonces, la Cámara designa otro juez que sí está en ejercicio y que tiene su propio juzgado para que atiendan los dos juzgados. Eso se llama subrogancia”.

“EL PROBLEMA ES NOTORIAMENTE POLÍTICO”

Monserrat recordó que “al principio las vacantes se cubrían normalmente, el cuerpo de magistrados suplentes alcanzaba, porque la cantidad de vacantes fluía normalmente para la cantidad de jueces suplentes que se había pensado que eran necesarias. Durante los dos años de pandemia, el Consejo de la Magistratura no funcionó. Esto significa que durante dos años no se tomaron exámenes, no se seleccionaron, no se hicieron las evaluaciones, no se seleccionaron nuevas ternas. A partir de que el Consejo de la Magistratura comienza nuevamente a funcionar, el problema adquiere otro problema político diferente, que no es muy difícil de advertir. En la composición del Senado actual, al día de hoy vamos a ver qué pasa el 11 de diciembre, es que el oficialismo y la oposición tienen igual cantidad de números de senadores. Están empatados. No hay una fuerza mayoritaria. Con Vidal pasó que Vidal tampoco tenía mayoría. Vidal tenía minoría en el Senado, pero encontró la forma de negociar con la oposición en aquel momento, fundamentalmente con el Frente Renovador. Y las designaciones salían. En la actualidad, con este gobierno, no han logrado ponerse de acuerdo. La cantidad de vacantes que han salido es muy pequeña. Porque hay 700 vacantes en toda la provincia de Buenos Aires y el problema es notoriamente político. Primero, porque lo está diciendo todo el mundo, todos los medios, la cantidad de veces que han sesionado nuestros legisladores tanto a nivel nacional como provincial, ha sido recontra escasa. Y segundo, porque no logran consensuar. Tienen que consensuar. Usted está empatado, no tiene otra manera que consensuar. No le gustarán todos los candidatos. Habrá candidatos que no se pondrán de acuerdo, pero, ¿Setecientos? ¿No se van a poner de acuerdo, por lo menos con la mitad? Y esto se va acumulando”.

La magistrada señaló que “en el fuero nuestro, sabemos que no venimos a lograr un club de fans, porque en general, nosotros tenemos la particularidad que a veces usted no deja conforme a nadie, no deja conforme a la madre, no deja conforme al padre, no deja conforme al hijo o la hija. A nadie. O sea, usted toma una decisión que no le gusta a nadie. Esto es bastante frecuente. Por eso yo digo que somos un fuero muy criticado. Y es un fuero que, en realidad, es criticado porque la gente piensa desde su situación particular”.

Y en ese sentido, remarco que “no es que las causas no avancen. Sí, hay juzgamientos. Cuando jun juez subroga, usted se hace cargo del otro juzgado y trata de llevar los dos juzgados al mismo tiempo, lo mejor que puede. Pero hay juzgados. donde de por sí, como en Moreno o General Rodríguez, ya tienen 6.000 causas. Ya es difícil llevar adelante un juzgado con 6.000 causas. Digamos que, hasta 2.000 causas, el juzgado es muy manejable. A partir de ahí, el juzgado se empieza a poner muy complicado. Con 6.000 causas, un juzgado es muy difícil de llevar. Si usted tiene que subrogar, como le está pasando a las juezas de Moreno y General Rodríguez, tiene una jueza que se está encargando de 6.000 causas de su juzgado y de 6.000 causas de otros juzgados”.

“Entonces, no es que todos los Jueces de Familia nos estamos quejando. Nosotros le estamos pidiendo a las fuerzas políticas que piensen en que las vacantes no pueden cubrirse a costa de otros juzgados y otros jueces, porque los jueces tenemos 24 horas”, amplió.

Monserrat reiteró que “hay un 20 % de vacancias, en los Juzgados de Familia de la provincia, y en el caso puntual de Tandil, detalló: “el Tribunal Oral que es el penal que lleva adelante los juicios orales, los tres jueces se jubilaron. Hoy en Tandil tenemos un Tribunal completo que carece de tres jueces. Tenemos un Tribunal de Trabajo al que le falta un juez. Tenemos uno de los tres juzgados civiles, que también tiene vacancias. En una ciudad donde no tenemos tanta cantidad de organismos, tenemos cinco vacantes. Y a eso se suman lugares donde no hay agentes fiscales, donde los jueces de Familia integran un Tribunal Oral Penal porque no hay suficientes jueces para integrar. Y los juicios deben seguir adelante”.

La jueza advirtió que no se expresa por corporativismo, “porque habrá jueces que no trabajan, habrá jueces que están atrasados, yo no soy corporativa y no voy a defender a todo el mundo. Pero, en general, mayoritariamente, el Fuero de la Familia es un fuero muy laborioso, muy dedicado y muy comprometido”.

“Tenemos que empezar los ciudadanos a exigir que cada uno, como el Don Pirulero, atienda a su juego. A nosotros se nos exigen una enorme cantidad de cosas, como Juzgado de Familia, y está bien. Porque nosotros tenemos que tener las causas, porque los procesos que se alargan en el tiempo, no hacen justicia, pero los políticos también tienen que pensar que no se pueden reunir cinco veces al año”, culminó.

