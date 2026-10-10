César González y los escritores locales serán protagonistas de la anteúltima jornada de la Feria del Libro

La 30ª Feria y 5º Festival del Libro tendrá este sábado su penúltima jornada en el Centro Cultural Municipal San José, con entrada libre y gratuita. El escritor, poeta y cineasta César González presentará su libro “Elogio del resentimiento”, en una programación que también incluirá autores olavarrienses, propuestas infantiles, actividades artísticas y música en vivo.

La literatura, la memoria y la producción regional serán los ejes de la jornada, que forma parte de una edición especial por los 30 años de la Feria del Libro de Olavarría. Las actividades se desarrollarán en las salas del Centro Cultural Municipal San José y en el patio, con propuestas destinadas a distintos públicos.

Uno de los momentos centrales será la presentación de César González, prevista para las 20 en el Auditorio 1. Reconocido por su trabajo como escritor, poeta y cineasta, llegará a la ciudad para compartir “Elogio del resentimiento”, su última publicación.

Antes, a las 18, el mismo auditorio recibirá la Mesa de la Memoria, en el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar, con la presentación de “El mar vacío”, de Pablo Torres, y “Desde las sombras del tiempo”, de Jorge Meza. A las 19 será el turno de la autora local Maribel García, quien presentará “Las musas en casa, historia de nuestros objetos”.

La programación del Auditorio 1 comenzará a las 17 con una mesa de literatura infantil integrada por Luciana Maistrello, autora de “Un viaje a mundo diverso”, y Marcelo Vercelli, con “Falucho – Historias infantiles suburbanas”.

En el Auditorio 2, a las 18, la Editorial Del Altillo presentará “La isla de los zombies” y “Música para bonsáis”, de Guillermo Del Zotto. A las 19, Laura Miranda compartirá su nuevo libro, “Laberinto del alma”, y realizará un recorrido por sus obras. La actividad cerrará a las 20 con Hernán Labate, quien presentará la colección “Una península en llamas”, ambientada en la Guerra Civil Española.

La participación de bibliotecas y talleres locales también tendrá su espacio. En la Sala de Bibliotecas y Escritores Olavarrienses habrá actividades de arte para niños y niñas a las 15 y a las 16, a cargo de la Biblioteca Popular Independencia. A las 17 y a las 18 se presentarán propuestas del taller Alfonsinas, de la Biblioteca Popular Crucero General Belgrano.

Durante la tarde y la noche, el patio del Centro Cultural San José ofrecerá rincones de lectura, ludoteca, un sector de grabado y arte literario al paso. A las 16 se presentará el espectáculo de Circo Ancestral, mientras que a las 20.30 habrá música en vivo con Sur.Co.

La Feria y Festival del Libro continuará así con una agenda que combina autores reconocidos, escritores de la región y producciones locales, en una propuesta cultural de acceso libre y gratuito para disfrutar durante el fin de semana largo.