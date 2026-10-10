Excesos hídricos podrían provocar pérdidas de hasta 900.000 toneladas de granos en el sudeste bonaerense

Un informe técnico proyectó una caída de hasta US$ 153 millones en el margen agrícola de Necochea, Lobería y San Cayetano ante un escenario de inundaciones y dificultades para acceder a los campos. El impacto también alcanzaría al transporte, el empleo y los servicios vinculados con el agro.

Las inundaciones y las dificultades de acceso a los establecimientos rurales podrían reducir entre 873.000 y 903.000 toneladas la producción de granos en una campaña en los partidos bonaerenses de Necochea, Lobería y San Cayetano. Así lo advierte un informe técnico que evaluó las consecuencias económicas de un eventual episodio de excesos hídricos sobre una región que produce anualmente alrededor de 3,84 millones de toneladas de granos.

De acuerdo con las estimaciones, las pérdidas representarían entre US$ 137 millones y US$ 153 millones en el margen agrícola de los tres distritos. La proyección toma como referencia los efectos de la ciclogénesis de mayo y la preocupación por las posibles consecuencias de El Niño.

Aquel fenómeno climático dejó unas 160.000 hectáreas sin acceso en el partido de Necochea. A partir de ese antecedente, el estudio simuló un escenario de afectación regional para dimensionar las consecuencias que podría tener un evento similar sobre el conjunto de la actividad productiva.

Cómo se calcularon las pérdidas

La simulación contempla dos variables principales: dificultades de acceso al 70% de la superficie productiva y una caída del 20% en los rendimientos por hectárea de maíz, soja y girasol.

El documento aclara que se trata de un escenario hipotético y que las consecuencias dependerán de las condiciones de los suelos, la infraestructura disponible y la distribución territorial de los daños.

En ese sentido, advierte que “un lote puede producir más y la región cosechar menos si otros quedan fuera”. La explicación apunta a que, aun cuando algunos establecimientos mantengan buenos rendimientos, la imposibilidad de ingresar a otros campos puede impedir la recolección y reducir el volumen total cosechado.

Por lo tanto, las cifras no representan pérdidas confirmadas, sino una estimación de los riesgos económicos ante lluvias intensas que afecten simultáneamente a una parte significativa del territorio.

Caminos rurales y obras hidráulicas

Frente a este escenario, el informe plantea distintas medidas para reducir la vulnerabilidad de la región. Entre ellas, propone gestionar fondos provinciales para ampliar el tramo final del Canal Los Ángeles 1, coordinar el mantenimiento de los caminos rurales y los colectores, y avanzar en un plan de cuenca con presupuesto público.

El trabajo señala que las obras hidráulicas y el mantenimiento de la infraestructura pueden reducir la exposición a los fenómenos climáticos extremos, aunque no eliminan por completo los riesgos asociados a las precipitaciones extraordinarias.

El impacto sobre el transporte y el empleo

Las consecuencias potenciales excederían los límites de los establecimientos rurales. Según el informe, el volumen de granos que podría dejar de cosecharse equivaldría a entre 29.100 y 30.100 viajes de camiones con una capacidad de carga de 30 toneladas.

La reducción de la actividad también tendría efectos sobre el transporte, los servicios agropecuarios y otros sectores económicos que dependen de la producción agrícola.

El bloque productivo de Necochea, Lobería y San Cayetano sostiene cerca de 7.100 empleos directos e indirectos, una dimensión que refuerza la importancia de anticiparse a posibles emergencias hídricas mediante obras, mantenimiento de la red vial rural y planificación territorial.

El cálculo, además, no incluye los eventuales daños sobre la ganadería ni los gastos extraordinarios que podría demandar una emergencia de estas características. Por ese motivo, el impacto económico total podría ser superior al estimado para la actividad agrícola.