Luján se prepara para la visita del Papa: habilitaron un portal con más de 200 alojamientos

El Municipio de Luján lanzó una plataforma digital para reunir información sobre alojamientos, campings, estacionamientos y otros servicios de cara al 11 de noviembre, cuando el papa León XIV celebrará una misa frente a la Basílica. Al sábado 10 de octubre, el sitio ya reunía 211 opciones para quienes planean viajar a la ciudad.

La iniciativa busca facilitar la organización de los visitantes y contribuir al ordenamiento de Luján ante una convocatoria que se espera multitudinaria. La plataforma permite consultar las alternativas disponibles y conocer los servicios que ofrece cada prestador para planificar la estadía.

El portal está disponible en servicios.lujan.gob.ar y también se puede encontrar desde el sitio oficial del Municipio, lujan.gob.ar.

Casas particulares, campings y lotes para acampar

De acuerdo con los datos publicados hasta el sábado 10 de octubre, la plataforma contaba con 211 alojamientos y espacios para recibir visitantes. Entre ellos, se destacaban 144 casas y habitaciones particulares, 24 lotes aptos para acampar —algunos con capacidad para hasta 150 personas—, 24 campings y alrededor de 15 opciones entre hoteles y cabañas.

La búsqueda puede filtrarse según los servicios disponibles en cada lugar, entre ellos baños, agua potable, electricidad, conexión WiFi, estacionamiento y duchas. De esta manera, los visitantes pueden comparar alternativas de acuerdo con sus necesidades y las características de su estadía.

Cómo sumar alojamientos y servicios

El registro continúa abierto para quienes quieran ofrecer casas, habitaciones, campings, predios u otros espacios durante la visita papal. Los prestadores pueden incorporar sus propuestas a través del mismo portal.

El Municipio aclaró que la información publicada es declarada por cada prestador. La plataforma funciona como un directorio de servicios: no permite gestionar reservas ni realizar pagos.

La misa del 11 de noviembre frente a la Basílica de Luján será el eje de una convocatoria que movilizará a visitantes de distintos puntos del país. En ese contexto, la disponibilidad de información sobre hospedaje, espacios para acampar y estacionamientos se presenta como una herramienta para organizar el desplazamiento y la permanencia de quienes lleguen a la ciudad.