Se suspendió la nueva edición de la Prost!

La fiesta cervecera estaba prevista para este fin de semana. La decisión fue acordada entre el Municipio y los organizadores. La nueva fecha se anunciará próximamente.

Las persistentes lluvias y los pronósticos para las próximas horas obligaron a suspender la nueva edición de la Prost!, el evento cervecero que estaba programado para este fin de semana en Olavarría.

La decisión fue acordada entre el Municipio y el resto de los organizadores ante las condiciones climáticas adversas.

Según se informó, próximamente se dará a conocer la nueva fecha de realización del evento.

La suspensión se suma a otras reprogramaciones de actividades previstas para este fin de semana. También fueron suspendidas la caminata y la actividad de yoga de “Aventura con Historia”, previstas para este sábado, y la Feria por el Día de la Madre, que iba a realizarse en la Casa del Bicentenario.