Doble choque de autos con animales sueltos, un joven herido y dos caballos muertos

Un siniestro vial se registró sobre el Camino de los Peregrinos, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial N° 60 y la avenida Alberdi, en dirección a Olavarría. El hecho involucró a dos automóviles y dos animales que se encontraban sobre la calzada.

De acuerdo con las primeras informaciones, un automóvil Peugeot y un VW Gol que circulaban por el sector colisionaron sucesivamente contra un caballo y una potranca que estaban sobre la cinta asfáltica. A raíz del impacto, ambos animales murieron en el lugar, mientras que otros dos equinos (un potrillo y otro caballo) que también se hallaban en la zona no fueron afectados por la colisión pero se trataba de un total de cuatro animales sueltos.

La violencia de las colisiones provocó que ambos rodados terminaran su marcha en la cuneta con severos daños materiales. Ante la gravedad de la situación, se requirió la presencia de la Unidad 17 del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Olavarría. Los efectivos debieron cortar y retirar el techo del Peugeot para poder extraer a su conductor, quien había quedado atrapado.

El conductor del Peugeot sufrió heridas de diversa consideración y fue asistido en el lugar por una ambulancia del servicio de salud pública, que lo trasladó al Hospital Municipal Héctor Cura. Actualmente, sus lesiones son evaluadas en la guardia de adultos del centro asistencial. Por su parte, el conductor del VW Gol resultó ileso.

En el sitio del hecho trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, que llevó adelante las tareas de ordenamiento del tránsito y el resguardo del área.