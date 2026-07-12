Argentina venció a Suiza y se metió en semifinales del Mundial: festejos masivos en el centro de Olavarría

Fotos Mauricio Latorre, video con Drone de En Linea Noticias

La Selección argentina se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar por 3 a 1 a Suiza en tiempo suplementario, en un partido disputado en el Kansas City Stadium por los cuartos de final del certamen. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, y en la próxima instancia se enfrentará a Inglaterra.

El triunfo generó una inmediata y masiva movilización en Olavarría. Miles de vecinos se convocaron en el centro de la ciudad, colapsando las calles principales con caravanas de autos y concentrándose frente al Palacio Municipal para celebrar la clasificación. A través del drone de En Línea Noticias se registraron las imágenes de la jornada de festejos en la plaza central.

El desarrollo del partido comenzó favorable para los argentinos a los 10 minutos del primer tiempo, con un cabezazo de Alexis Mac Allister tras un córner ejecutado por Lionel Messi. Sin embargo, Suiza manejó la posesión de la pelota y logró igualar de manera transitoria a los 22 minutos del complemento por intermedio de Dan Ndoye, quien definió con un remate rasante.

A los 27 minutos de la segunda etapa, el conjunto suizo se quedó con diez jugadores debido a la expulsión de Breel Embolo por doble amonestación. Argentina buscó el desnivel en los minutos finales del tiempo reglamentario, pero el arquero Gregor Kobel intervino con éxito ante los intentos de Messi y Lisandro Martínez, llevando la definición al tiempo suplementario.

El desequilibrio definitivo llegó en el segundo tiempo extra. A los 7 minutos, Julián Álvarez convirtió el segundo tanto con un remate al ángulo. Posteriormente, en el cierre del período suplementario, Lautaro Martínez finalizó un contraataque para sellar el 3 a 1 definitivo. El próximo encuentro de la Selección argentina será ante Inglaterra en la ciudad de Atlanta.

Síntesis del partido:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabian Rieder, Djibril Sow, Dan Ddoye; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Goles: en el primer tiempo, 10m Mac Allister (A). En el segundo tiempo, 22m Ndoye (S). En el segundo tiempo suplementario, 7m Álvarez (A) y 31m Lautaro Martínez (A).

Incidencias: a los 27m del segundo tiempo fue expulsado Embolo (S).

Árbitro: João Pinheiro (Portugal). Estadio: Kansas City Stadium.