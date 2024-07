Espigas: Luis Mansur admitió que cedió terrenos y dijo que era una práctica común de otros delegados municipales

El ahora ex delegado municipal de Espigas, Luis Mansur admitió este lunes haber cedido terrenos de una empresa privada.

El ex funcionario municipal habló con la periodista Claudia Bilbao y la entrevista completa fue publicada en horas de la tarde en el Instagram del programa “Desayuno con Noticias”. Luis Mansur dijo que se negó a firmar una nota en el Municipio dado que la misma -dice- señalaba que él había vendido terrenos. Aseguró no haber sido notificado de su desplazamiento y afirmó: “yo sigo en mi cargo”.

Al reconocer que cedió terrenos, Luis Mansur dijo: “he cedido terrenos de una compañía, que se llama La Bursátil SRL. Esta compañía compró terrenos hace cincuenta años acá en Espigas. Yo lo que hice fue ceder terrenos a gente que realmente lo necesita.”

Para dar cuenta de que esas cesiones de terrenos eran algo frecuente en Espigas dijo: “el terreno que tengo yo acá en mi casa, que hace 30 años que estoy, me lo cedió Carlos Fortunato que era delegado municipal. Después pasó otra Delegada que también cedió muchos terrenos de esta compañía.”

Sobre la legalidad de las cesiones, Luis Mansur dijo tener el aval del apoderado de la compañía La Bursatíl SRL a quien nombró como Carlos Fortín. “Me comuniqué con él porque quedaban muchos terrenos y quería cedérselo a gente que realmente necesita. Estoy tranquilo porque yo cedí terrenos a gente que realmente lo necesita”, dijo Mansur

Tras eso, en la misma entrevista, Luis Mansur dijo que cuando “se juntan unos 15 terrenos que cede él (en referencia al apoderado) viene la Escribanía Lucas, como ha venido toda la vida, firma la Escritura. No se ha hecho nada fuera de la Ley.”

Después explicó que la cesión de terrenos hecha por él sucedió hace “un mes y pico” y agregó: “la semana pasada y la anterior vino un agrimensor que estuvo midiendo los terrenos de la gente que le cedí para hacerle la cédula y que esta gente pueda ir a la Escribanía Lucas a escriturar. El agrimensor lo buscaron entre todos los vecinos que yo les cedí terrenos, ellos buscaban el más económico.”

“Yo le hice un papel aclarándole a la persona que le cedí el terreno cuál era su parcela así se lo mostraba al agrimensor”, dijo Mansur.

Volviendo el tiempo atrás e intentando dejar en claro que esta práctica de cesión de terrenos era habitual en aquella localidad, Luis Mansur fue contundente: “a medio Espigas se le cedió de esta forma”.

En otro tramo de la charla con la periodista Claudia Bilbao, el ex delegado municipal habló de la empresa dueña de los terrenos. “Esta fue una compañía que vino hace muchísimos años, compró tierras acá en Espigas. Por lo que yo sé hasta el nombre de Espigas lo pusieron ellos. Después cuando no lograron lo que pretendían dijeron vamos a ceder los terrenos. Cedieron terrenos a la Iglesia, al destacamento, la misma Delegación fue cedida por ellos. Al cabo de los años quedó un apoderado que firma las escrituras. Así procedieron todos los delegados que pasaron por Espigas”, dijo.

Luis Mansur descartó que haya recibido alguna retribución económica por estas cesiones y afirmó: “acá no se agarró un peso de nada”. En este sentido incluso, puso a disposición de quien lo requiera los nombres y apellidos de las personas que recibieron terrenos.

Sobre la decisión del intendente Wesner y la administración municipal de desplazarlo dijo: “esto es una política sucia, lo que pasa es que la nueva gestión tal vez no me quiera a mí como delegado y quiera poner a otra persona, cuando agarró el mandato la nueva gestión un día a las dos de la tarde me llamaron por teléfono para decirme que no era más delegado, a las siete de la tarde me llamaron para pedirme disculpas y decirme que seguía siendo delegado. Mire que falta de respeto. Ahora vienen las elecciones, me vuelvo a presentar de nuevo como candidato y está otra persona que ellos quieren que entre esa persona. Entonces quienes embarrar la cancha. Mi nombre y apellido no me lo van a ensuciar.”