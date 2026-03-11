Julio Alem y la estructura del presupuesto municipal: “Hoy con los recursos propios no se alcanzan a pagar los sueldos”

El ex intendente y ex presidente del Concejo Deliberante de Olavarría Julio “Chango” Alem se refirió a la evolución de la estructura presupuestaria del municipio y advirtió sobre el peso creciente del gasto en personal dentro de las cuentas comunales.

Las declaraciones se dieron durante su participación en el episodio 49 del ciclo CoNverSo, conducido por Fabricio Lucio, donde el dirigente político analizó distintos aspectos de la gestión municipal y el presente económico de la ciudad.

En ese marco, Alem comparó la situación actual con la que existía durante los años en que formó parte del gobierno local. “En nuestra época el rubro personal se llevaba el treinta y pico por ciento del presupuesto y hoy anda por el cincuenta o sesenta por ciento”, explicó.

Según el ex jefe comunal, ese cambio en la estructura del gasto tiene consecuencias directas en la autonomía financiera del municipio. “Esa fortaleza que tenía el intendente para plantarse ante la provincia hoy no existe porque con los recursos locales no se alcanzan a pagar los sueldos”, señaló.

Alem consideró que esa situación modifica la relación entre los municipios y el gobierno provincial, ya que reduce el margen de maniobra para sostener políticas públicas con recursos propios.

Las definiciones formaron parte de una entrevista más extensa en la que el ex intendente repasó su trayectoria política, su vínculo con Helios Eseverri y su mirada sobre el presente económico y político del país.

El episodio completo de la entrevista ya se encuentra disponible en YouTube dentro del ciclo CoNverSo.