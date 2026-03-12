A 9 años del “se nos fue de las manos”: la frase de Ezequiel Galli tras el recital del Indio

Ph: Archivo

Este 11 de marzo se cumplieron nueve años del multitudinario y fático recital que Indio Solari brindó en Olavarría y que terminó en tragedia, con dos personas fallecidas y decenas de heridos.

El show, realizado en el predio rural La Colmena, convocó a una multitud estimada en alrededor de 300 mil personas y generó una situación que desbordó todas las previsiones de seguridad.

Horas después del recital, el entonces intendente Ezequiel Galli brindó una conferencia de prensa en el Palacio San Martín donde analizó lo ocurrido.

“La situación se fue de las manos, no se esperaba tanta gente realmente. Se esperaban unas 150 mil personas y fue impresionante lo que pasó”, expresó el jefe comunal al referirse a la magnitud de la convocatoria.

En esa misma conferencia, Galli también señaló: “Lo que debería ser una fiesta terminó siendo lo que fue. Si bien no tenemos responsabilidades legales con los fallecidos, me siento responsable con la situación”.

El intendente sostuvo además que la responsabilidad sobre el control del público dentro del predio correspondía a la organización del espectáculo. “Una vez que pasaron a la sala, la responsabilidad de la gente era de la producción. La justicia es la que tiene que determinar cuántas entradas se vendieron y cuánta gente estaba permitida para entrar al lugar”, afirmó.

Según se informó en aquel momento, las dos personas fallecieron dentro del predio donde se desarrollaba el recital. Una de ellas murió tras sufrir un paro cardíaco y la otra como consecuencia de una avalancha generada en medio de la multitud.

En aquella conferencia, Galli también remarcó que el sistema sanitario local había respondido a la emergencia. “El sistema de salud no colapsó”, sostuvo, al destacar el trabajo conjunto entre el municipio, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional.

El recital de Indio Solari en Olavarría quedó marcado como uno de los eventos musicales más multitudinarios de la historia reciente del país y también como uno de los episodios más trágicos vinculados a un espectáculo de estas características.

La causa penal sigue en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

La causa penal derivada del recital del Indio Solari en Olavarría, donde murieron Juan Francisco Bulacio y Javier Fernando León, continúa su curso en la Justicia y, más precisamente, en la Suprema Corte de Justicia.

Hasta el momento, la investigación que buscaba determinar responsabilidades por los hechos ocurridos en el predio conocido como “La Colmena” se encuentra en la instancia de revisión por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La causa -en 2025- llegó a la SCBA tras la confirmación de la Sala III de la Cámara de Casación Penal, que había ratificado la “extinción de la acción penal” previamente dispuesta por el Juzgado Correccional N° 1 de Olavarría.

La fiscalía, encabezada por la Dra. María Laura D’Gregorio, presentó un recurso de queja ante la Corte provincial para revisar la resolución de Casación, dejando abierta la posibilidad de que el máximo tribunal analice los argumentos de fondo sobre la acción penal en la causa.

Por el momento, esta es la información más reciente sobre la investigación, que también incluye a los productores del recital, Gustavo Eduardo Zurita y los hermanos Marcos Estanislao y Matías Iván Peuscovich, y a varios heridos que figuran en la causa.