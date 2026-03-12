Bahía Blanca: histórica inversión de US$ 3.000 millones para procesar líquidos de Vaca Muerta

La empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) presentó un proyecto que conectará la cuenca de Vaca Muerta con el polo petroquímico de Bahía Blanca.

Bahía Blanca se encamina a ser uno de los puntos clave de la mayor inversión en procesamiento de líquidos de gas natural anunciada en la historia energética argentina. La empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) presentó un proyecto de 3.000 millones de dólares que conectará la cuenca de Vaca Muerta con el polo petroquímico bahiense mediante nueva infraestructura para transporte, procesamiento y exportación de hidrocarburos.

El anuncio se realizó durante la Argentina Week en Nueva York y contempla la construcción de un poliducto de 573 kilómetros que unirá la planta de Tratayén con Bahía Blanca, permitiendo transportar líquidos derivados del gas natural hasta instalaciones de fraccionamiento y almacenamiento. Según informa La Nueva, el proyecto prevé en la ciudad una nueva planta de fraccionamiento con capacidad de 2,7 millones de toneladas anuales, además de una terminal marítima especializada en Puerto Galván con tanques para distintos tipos de líquidos (C3, C4 y C5+) destinados principalmente a la exportación.

El intendente Federico Susbielles destacó el impacto del anuncio y afirmó: “Esta inversión es la consolidación de Bahía Blanca como el lugar natural de salida de Vaca Muerta, donde más se puede agregar valor y más tiempo se puede ahorrar para salir rápidamente al mercado, que es lo que sin lugar a duda Argentina necesita”, cita el sitio La Brújula 24.

Según los detalles técnicos del desarrollo, la planta de fraccionamiento tendrá una capacidad estimada de 90.000 barriles diarios, mientras que las instalaciones portuarias incluirán tanques de propano de 100.000 metros cúbicos y de butano de 70.000 metros cúbicos, junto con brazos de carga para producto refrigerado. Este proyecto prevé movilizar aproximadamente 3.000.000 de toneladas anuales, lo que representa más del 15% del movimiento de cargas registrado anualmente en el área de Ingeniero White–Puerto Galván.

La inversión se ejecutará durante 45 meses e incluirá obras en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, generando 4.000 nuevos puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos. Durante el anuncio participó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó la importancia del proyecto para el desarrollo económico del país: “Este es el tipo de inversiones que necesitamos, es lo que va a sacar a la Argentina adelante”.

El plan también cuenta con el respaldo de los accionistas de TGS, entre ellos Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, quien subrayó que se trata del mayor desarrollo de procesamiento de líquidos realizado en más de 25 años en el país. Según estimaciones de la compañía, el complejo permitirá generar exportaciones superiores a US$ 2.000 millones anuales, reforzando el rol de Argentina como proveedor energético regional.