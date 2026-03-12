Estudiantes celebrará su 114° aniversario con la tradicional “Noche Bataraz”

El Club Atlético Estudiantes invita a socios, simpatizantes y a toda la comunidad a celebrar su 114° aniversario con la “Noche Bataraz”, un evento especial para compartir un nuevo cumpleaños de la institución.

La celebración se llevará a cabo el viernes 11 de abril a las 21 horas en el Macrogimnasio del club, en una noche pensada para reunir a la gran familia albinegra y conmemorar más de un siglo de historia.

Las tarjetas tienen un valor de $50.000 y pueden adquirirse escaneando el código QR de la publicación con cualquier billetera virtual o aplicación bancaria, o bien mediante transferencia al alias cae.credicoop.

Una vez realizado el pago, se deberá enviar el comprobante junto con los datos personales por WhatsApp a Secretaría al número 2284 594861. Posteriormente, desde la institución se informará cuándo retirar la tarjeta.

Desde el Club Atlético Estudiantes se invita a toda la comunidad a ser parte de esta noche especial y celebrar juntos un nuevo aniversario del club.