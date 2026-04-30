«Quieren ajustar tarifas sin mirar el impacto social”: Liliana Schwindt cuestionó un nuevo intento contra la zona fría

En medio de versiones sobre posibles cambios en el régimen de Zona Fría, la concejala de Olavarría y exdiputada nacional Liliana Schwindt —autora de la ley que amplió el beneficio en 2021— cuestionó la iniciativa y la interpretó como una señal política de recorte con impacto directo en los usuarios.

Liliana Schwindt fue consultada por En Línea Noticias ante la posibilidad de que el gobierno nacional avance sobre ese beneficio que se logró luego de muchos años de lucha y permitió lograr una facturación diferenciada de gas atento a las condiciones climáticas de una vasta región del país, entre los que está Olavarría.

“Este es el intento número, no sé, cuarto. Ya les perdí la cuenta de las veces que intentan derogar la ley de zona fría”, afirmó. En ese sentido, planteó que la discusión no es solo técnica sino también política: “Es una señal clara de ir a recortar subsidios con impacto directo en la clase media y sectores vulnerables”.

Schwindt rechazó además la definición del régimen como un subsidio. “A mí no me gusta decir subsidio, es una facturación diferenciada al gas que reconoce desigualdades climáticas y de infraestructura”, explicó. En esa línea, sostuvo que el esquema apunta a equilibrar situaciones desiguales entre regiones del país: “No se puede igualar a todos. No es lo mismo vivir en climas como el nuestro, donde ya hace frío y necesitás calefacción, que en zonas templadas”.

La concejala también defendió el origen de la ley y el proceso que derivó en su aprobación. “Nosotros trabajamos mucho por esta ley, junto con los usuarios. La gente participó y fue parte de ese reclamo”, recordó, y agregó: “La zona fría no es un privilegio, es una herramienta de equidad”.

En relación al enfoque del Gobierno nacional, marcó diferencias de criterio: “Ellos lo toman como un gasto y nosotros lo tomamos como otra cosa, como una política para equilibrar desigualdades”. Además, remarcó que el sistema se financia a través de un fondo solidario: “Todos aportan, es un fondo fiduciario. Incluso quienes no están en zona fría hacen un aporte mínimo en la factura”.

Sobre el impacto local, Schwindt precisó que en Olavarría el alcance del beneficio es significativo. “Estamos hablando de 37.927 usuarios con red de gas. De ese total, el 36% tiene el descuento del 50% y el 64% el del 30%”, detalló.

Por último, expresó incertidumbre sobre el avance de eventuales cambios en el Congreso. “No sé cómo puede evolucionar porque la composición de la Cámara es diferente. Lo intentaron en el presupuesto y no se pudo, pero la preocupación es que lo intentan tantas veces que en algún momento pueden lograrlo”, advirtió.