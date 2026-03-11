Martín Endere con críticas a la gestión Wesner: “La subejecución de la tasa vial es un ejemplo de cómo no debe gestionarse”

El diputado provincial Martín Endere participó este miércoles de Expoagro 2026, la exposición agroindustrial que se desarrolla del 10 al 13 de marzo en San Nicolás de los Arroyos. En ese marco, el legislador formuló críticas a la gestión municipal de Olavarría y apuntó contra el gobierno que encabeza el intendente Maximiliano Wesner.

Durante su visita a la muestra, Endere mantuvo una reunión con el intendente de San Nicolás de los Arroyos, Santiago Passaglia, en la que destacaron la importancia de desburocratizar el Estado municipal y gestionar los recursos con eficiencia. Del encuentro también participaron el diputado provincial Manuel Passaglia y la senadora provincial Emilia Subiza.

Tras la reunión, el legislador sostuvo que “hace muchos años que el municipio de San Nicolás es un ejemplo en materia de gestión local con una mirada moderna, eficiente y ordenada en el uso de los recursos”, y contrastó esa situación con la realidad de Olavarría.

En ese sentido, Endere fue crítico con la administración local y afirmó: “La subejecución de la tasa vial en Olavarría es un claro ejemplo de cómo no debe gestionarse un municipio. Los prejuicios ideológicos han impedido que la actual gestión impulse y acompañe a un sector tan pujante de la economía como el agro”.

En el marco de su recorrida por Expoagro 2026, el diputado también mantuvo encuentros con autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos el gerente de Agropecuaria Diego Brazionis y la gerenta de Relaciones con el Sector Público Mara Martín.

Luego de esa reunión, el legislador destacó la importancia del financiamiento al sector productivo y señaló que “es fundamental que la entidad bancaria ofrezca herramientas de crédito para el sector agroindustrial, que genera una gran cantidad de puestos de trabajo”.

Finalmente, Endere resaltó la magnitud de la muestra y afirmó: “La presencia de más de 700 expositores y 100 empresas nuevas demuestra que el agro es uno de los motores que impulsan la estabilidad y el crecimiento de la Argentina y los municipios tienen la obligación de acompañar al sector”.