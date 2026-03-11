Se proyecta un Parque Solar en la localidad de 16 de Julio

El intendente de Azul, Nelson Sombra firmó este mediodía en La Plata un convenio con la Provincia para avanzar en la construcción de un parque solar en la localidad de 16 de Julio.

La actividad se desarrolló en el Centro Bonaerense de Energías Renovables y contó con la presencia del subsecretario de Energía de la Provincia, Gastón Ghioni, además de intendentes de distintos distritos que rubricaron acuerdos similares.

Del encuentro también participaron referentes del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida y del Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires.

En representación del municipio de Azul acompañaron al jefe comunal el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación, Carlos Pagano, junto a integrantes de la Cooperativa Eléctrica de Azul.

Según se informó, el convenio firmado por el intendente hace referencia a la futura operación y mantenimiento del parque solar que se proyecta construir en la localidad.