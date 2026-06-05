Misa ricotera en Olavarría: cientos de fanáticos se reunieron frente al ex Hotel Savoy para despedir al Indio Solari

La muerte de Indio Solari provocó este viernes escenas de profunda emoción en distintos puntos del país. En Olavarría, la despedida tuvo un significado especial: cientos de seguidores se congregaron frente al ex Hotel Savoy, en la esquina de Belgrano y Moreno, para participar de una verdadera misa ricotera en homenaje al histórico líder de Los Redondos.

Entre 300 y 400 personas se acercaron al lugar para cantar, compartir recuerdos y rendir tributo al músico cuya muerte fue confirmada este viernes luego de que los resultados preliminares de la autopsia determinaran que sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico.

La elección del escenario no fue casual. El ex Hotel Savoy ocupa un lugar destacado en la historia ricotera de la ciudad. Allí se alojaron los integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en agosto de 1997 y fue también el sitio donde brindaron la histórica conferencia de prensa tras la suspensión de los dos recitales que debían realizarse en el Club Estudiantes.

La decisión había sido adoptada por el entonces intendente Helios Eseverri y marcó uno de los episodios más recordados en la relación entre la banda y la ciudad.

Sin escenario, sin amplificación y sin una convocatoria formal, la esquina se transformó en un punto de encuentro para varias generaciones de seguidores. Hubo lágrimas, abrazos y canciones entonadas a capela. Algunos llegaron con banderas, otros con remeras históricas y hasta hubo quienes eligieron vestimentas vinculadas al imaginario redondo.

La imagen más potente de la tarde fue quizás la del cruce generacional. Quienes habían vivido la época de esplendor de Los Redondos compartieron el homenaje con jóvenes que nunca pudieron ver a la banda sobre un escenario, pero que crecieron escuchando sus canciones y heredaron una pasión que sigue transmitiéndose con el paso de los años.

Mientras en distintas ciudades del país se replicaban reuniones espontáneas de fanáticos, Olavarría aportó una carga simbólica singular. La despedida se realizó exactamente en el lugar donde, casi tres décadas atrás, Los Redondos enfrentaron los micrófonos para explicar la frustrada presentación de 1997.

Este viernes, ese mismo espacio volvió a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad ricotera, unida por la música, la memoria y la despedida de una de las figuras más influyentes del rock argentino.