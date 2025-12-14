Nicolás Villamayor, campeón del Turismo 4000 argentino

El piloto de Olavarría se consagró este domingo en el autódromo de La Plata al ganar la última final de la temporada, logrando así su primer título a nivel nacional.

El olavarriense Nicolás Villamayor (Ford) se alzó con la corona del Turismo 4000 Argentino en la definición disputada en el Autódromo «Roberto Mouras» de La Plata. El piloto, que venía como líder del campeonato, selló su excelente temporada 2025 de la mejor manera: con una victoria contundente en la undécima y última final del año.

Tras conseguir la doble pole position el día sábado, Villamayor demostró un ritmo inalcanzable en la jornada definitoria. En una competencia con alta tensión por la disputa del título, el representante de Olavarría mantuvo a raya a sus rivales directos y cruzó la meta en primer lugar, desatando el festejo de su equipo y de toda la hinchada olavarriense.

Con este triunfo, Nicolás Villamayor suma su primer campeonato en una categoría de nivel nacional, consolidando su trayectoria automovilística. La consagración fue la frutilla del postre de un año donde Villamayor demostró regularidad, velocidad y manejo estratégico, superando a sus escoltas en el clasificador general de puntos.

La ciudad de Olavarría celebra un nuevo campeón en el automovilismo nacional gracias a la gran performance de Nicolás Villamayor y su equipo. (En Línea Noticias)