Raúl Abel Pierce «Mono» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 14 de Diciembre de 2025 a los 79 años de edad.
Su esposa: Nilda Elsa Pois
sus hijas: Hebe, Monica y Maria
hijos politicos: Fernando, Leonardo y Marcos
nietos: Victoria, Valentino, Joaquin, Mora y Benicio.
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: No se realiza velatorio.
RESPONSO: Cementerio Municipal de Hinojo.
INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Hinojo.
DÍA Y HORA: Lunes 15/12/2025- 10:30 hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: vecino de la localidad de Hinojo.
Lugar de nacimiento: Gral. Lamadrid
Actividad que desarrollaba: Jubilado