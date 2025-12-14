Raúl Abel Pierce «Mono» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 14 de Diciembre de 2025 a los 79 años de edad.

Su esposa: Nilda Elsa Pois

sus hijas: Hebe, Monica y Maria

hijos politicos: Fernando, Leonardo y Marcos

nietos: Victoria, Valentino, Joaquin, Mora y Benicio.

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: No se realiza velatorio.

RESPONSO: Cementerio Municipal de Hinojo.

INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Hinojo.

DÍA Y HORA: Lunes 15/12/2025- 10:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecino de la localidad de Hinojo.

Lugar de nacimiento: Gral. Lamadrid

Actividad que desarrollaba: Jubilado