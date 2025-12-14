Un hombre de 53 años recibió un balazo tras un discusión con su pareja

Un hombre de 53 años resultó herido de arma de fuego en una vivienda ubicada en Pourtalé al 3900 y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal.

Cuando la policía llegó al lugar identificó al hombre y también a su pareja, una mujer de 78 años. Según se informó, el hombre presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la ingle izquierda,

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la lesión se produjo en el marco de una discusión con su pareja, quien habría tomado una carabina. Durante un forcejeo entre ambos se habría producido un disparo accidental que hirió al hombre.

El hombre fue trasladado al nosocomio local en código amarillo, con riesgo de vida. En tanto, el lugar del hecho fue preservado y trabajó personal de Policía Científica.

La causa fue caratulada como “Lesiones” e interviene la UFI N° 5, a cargo de la doctora Viceconte.

La imputada fue demorada en el lugar hasta que se dispusieran las medidas correspondientes por parte de la autoridad judicial.