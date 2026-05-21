Olavarría fue sede del Consejo Regional de Salud, Municipios plantean acciones ante el fuerte ajuste nacional

Imagenes Mauricio Latorre

este jueves 21 de mayo se llevó a cabo en el salón Rivadavia el Consejo Regional de Salud (CORESA), un encuentro que reunió a intendentes, secretarios de hacienda y funcionarios de los distintos municipios que integran la Región Sanitaria IX. La apertura oficial de la jornada se realizó a las 9:30 horas y contó con las alocuciones del Director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, la Directora provincial de redes, Regiones Sanitarias y Salud Comunitaria, Noelia López, y el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron la crítica situación del sector y la necesidad de articular herramientas conjuntas frente al complejo panorama económico y los recortes presupuestarios.

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, brindó un panorama detallado de la situación actual y expresó que «estamos atravesando y lo saben un fuerte ajuste y desregulación de del sistema de salud» . en ese sentido, precisó que «el presupuesto que se ejecutó en nación en salud en 2025 se redujo en un 40% versus 2023 y recientemente no nos acabamos de enterar de un recorte de 63.000 millones de pesos que cae o recae sobre REMEDIAR, sobre vacunas, sobre salud sexual, sobre medicamentos oncológicos, sobre las cuestiones que tienen que ver con la prevención de de enfermedades sexuales transmisibles» .

Ante este escenario, el jefe comunal destacó el rol de los municipios al afirmar que «en ese contexto es que estamos parados en ese marco es que nos encontramos hoy en este Consejo Regional de Salud y sin lugar a dudas los intendentes somos el timbre de nuestra patria, esto nos afecta de manera directa todos los días» . asimismo, remarcó la gestión diaria en los centros de atención diciendo que «hacemos acciones tenemos muchísima creatividad no miramos el excel miramos a los ojos a nuestros vecinos recorremos el hospital recorremos nuestros Caps atendemos con una fluencia muchísimo mayor a lo que tenía nuestro centro de salud en 2023».

Con respecto a las estrategias para afrontar la crisis, Wesner señaló que «nosotros prestamos un servicio que es un servicio de salud que es garantizar derechos con cercanía no podemos trabajar sobre el precio de venta de ese servicio porque como lo hicimos desde esta gestión municipal garantizamos la gratuidad en el hospital garantizamos la gratuidad y el acceso universal a todos los vecinos del partido de Olavarría y lo hacemos en cada uno de los municipios» . Por este motivo, propuso centrar los esfuerzos en la administración de los recursos: «tenemos que trabajar sobre la compra por eso lo que mencionaba Borzi recién respecto de residuos patogénicos, respecto de anestesia, respecto de medicamentos y descartables, la posibilidad de charlar cuestiones de stock la posibilidad de asociarnos con muchísima creatividad y coordinación para pensar volúmenes de compra para pensar sin lugar a dudas manejos de esas compras de manera conjunta y compartir las experiencias porque no es ni más ni menos trabajar sobre el costo es la única posibilidad que tenemos» .

En esa misma línea, sumó a la lista «el único canal que nos puede dar aire y hablando de aire me olvidaba de oxígeno que está en el temario también para afrontar esta crisis económica que golpea fuertemente en lo social y en la salud».

Wesner concluyó su intervención instando a los presentes a tomar medidas inmediatas frente a la mayor afluencia que «se ve todos los días en la guardia en cirugía en los distintos servicios que tiene nuestro Hospital Héctor Cura» , manifestando que «es preocupante con muchísimos menos recursos afrontar y garantizar una salud de calidad para mayor cantidad de vecinos por eso me parece muy importante encontrarnos para pensar y para coordinar acciones sobre esos temas» . Finalmente, enfatizó que «es necesario pasar del diagnóstico a la acción no nos podemos quedar parado en el recorte de los 63.000 millones de pesos no nos podemos quedar parados en que se ajustó 40 % en el ministerio de salud de la nación no nos podemos quedar parados mirando porque nuestros vecinos necesitan respuesta» .

Antes de cerrar, el intendente celebró la reactivación del espacio al manifestar que «para nosotros es muy importante volver a tener el CORESA después de 8 años en el centro de la provincia, en Olavarría.»

Por su parte, la directora provincial de redes, regiones sanitarias y salud comunitaria, Noelia López, se refirió a los desafíos de la jornada expresando que vinieron «con el desafío de empezar a pensar entre todos y todas de qué manera podemos por un lado aprovechar una instancia de de de gestión como el consorcio que ya tienen que se viene trabajando hace un tiempo y que nos quedó ahí medio tronco pensar cómo avanzar» .

La funcionaria bonaerense añadió que «nos parece oportuno pensar de qué manera podemos ir buscando formas asociativas que nos permitan un poco atravesar esta crisis» . Además, hizo hincapié en la regularidad de los encuentros y manifestó que «tenemos por otro lado la misión de tratar de que este ámbito tenga una frecuencia no el ministro ya nos lo dejó clarísimo el día de la asamblea del COSAPRO tenemos que tratar de reunirnos con más frecuencia porque también eso nos va a dar el ejercicio de poder llevar a la práctica las cosas que definimos o decidimos acá y discutimos si no también pasa el tiempo en el medio surgen un montón de otras cuestiones y nos van quedando como siempre en el tintero poder tomar eh cartas en el asunto» .

Con respecto a la conformación de las mesas de trabajo, López explicó que «surgió la propuesta de que los desde los municipios participen los intendentes y los secretarios secretarias de hacienda que nos parece que a veces son los interlocutores que nos faltan para tomar algunas decisiones y para poder terminar quizás de comprender eh los problemas que vamos teniendo a la hora de tener que pensar cómo financiar la salud».

A su turno, el director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, sintetizó las problemáticas urgentes que afectan a los distritos de la región al indicar que «los temas de hoy son aquellos que venimos sufriendo, que venimos complicados en el día a día, que es bueno cómo hacemos para las compras de insumos de medicamento ver ahí si tenemos la posibilidad de articular de hacer algo en conjunto» .

Para finalizar, el funcionario detalló los puntos clave del temario señalando la necesidad de evaluar «cómo hacemos para el tratamiento por ejemplo de residuos patogénicos eso es una demanda que que surge de algunos municipios que me parece que tiene la posibilidad de canalizarse también a partir de iniciativas de algunos de nuestros municipios por el particular con algunos de los hospitales provinciales».