Liliana Schwindt sobre la eliminación de la Zona Fría: «Es un Robin Hood al revés, nos roban a nosotros para darle al norte»

La exdiputada nacional Liliana Schwindt dialogó este jueves con Cristian Di Pino en el programa «Vamos con Vos» por Radio Sapiens 102.7, donde expresó su fuerte rechazo y preocupación ante el avance legislativo para eliminar el beneficio de la Tarifa Diferencial por Zona Fría en las facturas de gas.

Schwindt, quien fuera una de las principales impulsoras de la ley que extendió este beneficio a Olavarría y la región, lamentó la obtención del quórum y la posterior media sanción en la Cámara de Diputados, señalando de forma directa a los legisladores de la provincia de Buenos Aires que acompañaron la iniciativa oficialista.

«Yo ya empecé a perder las esperanzas ayer a la mañana cuando vi cómo venían las cosas, vi quiénes habían dado quórum y dije: ‘no se hagan ninguna ilusión porque esta gente lo va a votar’. El PRO, la Libertad Avanza y partidos provinciales acompañaron», afirmó Schwindt. En ese sentido, criticó puntualmente a diputados bonaerenses: «Cristian Ritondo lo votó, Martín Yeza que vive en Pinamar lo votó. En Mar del Plata en las redes están poniendo las imágenes de los bahienses y marplatenses que votaron a favor».

Respecto al argumento del Gobierno nacional sobre una reconfiguración de los subsidios mediante una segmentación energética focalizada, Schwindt aclaró que el sistema de Zona Fría no constituía un subsidio estatal directo, sino un fondo autogestionado por los propios usuarios del servicio.

«Esto no era un subsidio, era una tarifa diferencial por vivir en la zona fría que se autosustentaba. Se formaba con el aporte de todos los que vivimos en la zona fría conectados a la red de gas y todos los que no viven en la zona fría pero están conectados», detalló la exdiputada. «En una factura capaz aportabas 700 pesos al Fondo Fiduciario para recibir un beneficio de 15.000, 20.000 o 30.000 pesos. Bueno, ahora eso se terminó. Ahora hay que calificar para entrar dentro de la segmentación energética focalizada, donde no sabemos de cuánto va a ser el subsidio».

Asimismo, denunció el destino que se le asignará a los recursos del mencionado fondo: «Esa plata del fondo fiduciario la van a usar para compensar deudas que tienen con las distribuidoras y las transportadoras. Toda la plata que nosotros aportamos va a ir directamente a las empresas. La quita que iba para los usuarios para compensar las zonas frías, ahora se la llevan las empresas».

Schwindt también cuestionó el criterio de los legisladores de las provincias del norte del país que apoyaron la medida a cambio de compensaciones para la tarifa eléctrica de sus regiones. «Nos sacan a nosotros para darles a los del norte. Esto es como un Robin Hood al revés, nos roban a nosotros para darle a otros. No estoy en contra de que consiguieran una tarifa especial, de lo que estoy en contra es de que nos saquen a nosotros para darles a ellos», manifestó.

La exlegisladora enfatizó el impacto económico que la pérdida de este beneficio tendrá en el comercio local de Olavarría, señalando que los montos ahorrados por los usuarios se volcaban directamente al consumo interno de la ciudad. «Esa plata quedaba acá, se gastaba acá. Se compraba un kilo más de carne, un par de zapatillas, se gastaba en los comercios locales. No se iban a Miami con eso. Ahora, esa quita no se va a volcar en el comercio de Olavarría», advirtió.

Por último, Schwindt se refirió a las modificaciones en los subsidios para los usuarios de gas en garrafa a través de los cambios en el Plan Hogar, calificando el nuevo sistema como «complejo» y restrictivo para los sectores más vulnerables.

«Antes el Plan Hogar te subsidiaba dos garrafas al mes y te lo depositaban en la cuenta de ANSES. Ahora te dan un tope de plata, unos 9.000 y pico de pesos por garrafa, pero lo tenés que comprar con la billetera virtual MODO. Si estás en un lugar donde no tenés datos o señal, no podés comprar la garrafa subsidiada. Además, opera con aplicaciones de determinados bancos y excluye a la Cuenta DNI del Banco Provincia, que es la que tiene la mayoría de los bonaerenses», concluyó.