Policía recuperó en Olavarría una camioneta robada en Sierras Bayas

La Policía local logró recuperar en las primeras horas de la mañana de este martes una camioneta Fiat Strada de color verde que había sido sustraída en los últimos días en la localidad de Sierras Bayas. El vehículo fue hallado abandonado en la intersección de las calles Rufino Fal y Pellegrini.

El hecho original había sido denunciado por un hombre de 59 años, quien detalló que la camioneta se encontraba estacionada frente a su domicilio ubicado en la calle Santa Marina al 1500 de la vecina localidad. Según la presentación efectuada ante las autoridades, la sustracción ocurrió el pasado domingo en la franja horaria comprendida entre las 17 y las 19.

Al momento del ilícito, el vehículo presentaba la llave de encendido colocada, contaba con aproximadamente tres cuartos de tanque de combustible y guardaba la documentación correspondiente dentro de la guantera. Ante este escenario, la Justicia había iniciado actuaciones caratuladas preventivamente como «Hurto automotor».

Luego del hallazgo en la vía pública, personal de la Policía Científica trabajó en el lugar donde fue abandonado el rodado con el objetivo de recoger elementos de prueba que permitan orientar la causa. Según señalaron fuentes judiciales a En Línea Noticias, la investigación continúa en marcha para determinar la identidad de los responsables del hecho.