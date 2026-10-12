Arsénico en el agua: el mapa del ITBA señala puntos de precaución en Olavarría

El mapa de arsénico elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) identifica en el Partido de Olavarría distintos puntos con concentraciones de entre 10 y 50 partes por mil millones (ppb), un rango que la propia herramienta clasifica como de precaución.

Los registros aparecen en localidades como Colonia San Miguel, Colonia Hinojo y Sierra Chica, además de sectores de la planta urbana, entre ellos los barrios Isaura, Hipólito Yrigoyen, Luján, Martín Fierro y Nicolás Avellaneda, entre otros.

La consulta del mapa permite identificar muestras tanto de agua de red como de agua de pozo. La distinción es relevante: los resultados corresponden a puntos específicos de muestreo y no permiten afirmar que toda el agua distribuida en Olavarría, ni la de todos los barrios mencionados, presente esas concentraciones.

Qué significa el rango amarillo

En la clasificación del ITBA, el intervalo de 10 a 50 ppb está señalado como una categoría de precaución. La descripción advierte que se necesitan completar estudios para determinar si el consumo de agua con esos valores aumenta la posibilidad de desarrollar hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), una enfermedad asociada a la exposición prolongada al arsénico.

El mapa también aclara que un estudio epidemiológico reciente realizado a nivel nacional no encontró evidencia de efectos adversos para la salud en ese intervalo. Esa observación debe interpretarse con precisión: no equivale a demostrar que el riesgo sea inexistente, sino que señala los límites de la evidencia disponible para ese rango de concentraciones.

El arsénico puede encontrarse naturalmente en aguas subterráneas y su presencia constituye una preocupación sanitaria cuando las concentraciones superan los valores de referencia. Tanto la concentración como el tiempo de exposición y el origen del agua son elementos importantes para evaluar cada situación.

El pedido de información a municipios bonaerenses

En este contexto, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires informó que remitió notas a municipios en los que el mapa del ITBA registra concentraciones elevadas. La entidad solicitó información sobre los controles realizados, los resultados de los análisis, la identificación de las fuentes de abastecimiento y las medidas preventivas o correctivas adoptadas.

También pidió conocer la periodicidad de los monitoreos, la existencia de programas específicos de seguimiento y las recomendaciones brindadas a la población.

El Consejo sostuvo que la detección de concentraciones elevadas requiere controles sistemáticos, información pública y respuestas de las autoridades competentes. Además, puso a disposición de los municipios su capacidad técnica para colaborar en el análisis de la situación y la prevención de riesgos.

Uno de los antecedentes citados por la entidad es el caso de Bragado, donde quedó firme un fallo judicial que obliga a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a realizar obras para garantizar la calidad y potabilidad del agua de red.

En Olavarría, la información que aporta el mapa constituye una referencia para profundizar el análisis, pero para determinar la situación del agua que consume la población es necesario conocer los resultados de los controles oficiales, su ubicación y su correspondencia con las fuentes de abastecimiento.