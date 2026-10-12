Fin de semana largo: viajaron más turistas, pero cayó un 2,2% el impacto económico

Unos 1,49 millones de personas viajaron por el país durante el feriado del 12 de octubre, un 3,5% más que en 2025. Sin embargo, las estadías fueron más cortas y el movimiento económico total cayó en términos reales, según un relevamiento de CAME.

El fin de semana largo por el 12 de octubre movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país, que generaron un impacto económico directo de $313.610 millones. Aunque la cantidad de viajeros aumentó un 3,5% respecto del mismo feriado de 2025, el movimiento económico registró una caída real del 2,2%, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La diferencia entre ambos indicadores se explica principalmente por la reducción de las estadías. La permanencia promedio pasó de dos días en 2025 a 1,8 días este año, una baja del 10% interanual. De esta manera, pese a que viajaron más personas, el tiempo de permanencia en los destinos fue menor y el resultado económico global quedó por debajo del año pasado.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $116.900, con un incremento real del 5% frente a 2025, una vez descontada la inflación interanual del 22,1%. El comportamiento refleja una mayor tendencia hacia las escapadas breves, los viajes de cercanía y las decisiones de consumo más selectivas.

El relevamiento también señaló que el clima inestable condicionó la actividad durante el inicio del fin de semana largo y provocó cancelaciones de reservas. En algunos destinos, sin embargo, las contrataciones de último momento ayudaron a mejorar las expectativas iniciales.

En la provincia de Buenos Aires, el movimiento turístico se distribuyó entre la Costa Atlántica, las localidades serranas y los destinos del interior que ofrecieron fiestas populares, festivales y actividades culturales.

En Mar del Plata, las reservas hoteleras previas se ubicaron entre el 45% y el 50%, aunque la llegada de visitantes sobre la fecha contribuyó a sostener la actividad. También hubo movimiento en Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas, Necochea y Monte Hermoso.

Villa Gesell se destacó por la realización de la 45ª Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, mientras que San Clemente del Tuyú fue sede de la 60ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra, con propuestas recreativas, espectáculos y actividades vinculadas con la pesca.

En el interior bonaerense, Tandil recibió visitantes con el Isla Fest y la Fiesta Popular del Picapedrero, en Cerro Leones. Chascomús, por su parte, registró reservas superiores al 60% al viernes, con una ocupación final mayor por las contrataciones de último momento. El gasto turístico por persona en esa ciudad se ubicó entre $114.000 y $115.000.

La agenda también incluyó la Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso, el inicio de las actividades de la Fiesta de la Tradición en San Antonio de Areco y propuestas culturales y recreativas en Luján, Tigre, Junín y La Plata.

El balance nacional dejó así una diferencia entre la cantidad de personas que viajaron y el rendimiento económico de la actividad: hubo más turistas que en 2025, pero las estadías más breves limitaron el gasto total generado durante el feriado.