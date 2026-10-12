Apareció la olavarriense que era buscada en Tandil

Stella Maris Molinari, de 63 años, fue encontrada por personal de la DDI en la terminal de ómnibus de Tandil, luego de permanecer desaparecida desde el sábado 10 de octubre.

Según informó su familia a En Línea Noticias, la mujer estaba sentada en el lugar y debía ser trasladada al hospital para una revisión médica.

Molinari había viajado a Tandil para retirar sus pertenencias del hogar de la calle Montevideo, donde había vivido durante varios años. De acuerdo con el relato de sus familiares, llegó al lugar alrededor de las 12.30 y luego tomó un remis hacia la terminal, desde donde tenía previsto regresar a Olavarría.

La última conexión de WhatsApp registrada por su familia había sido a las 12.37 de ese sábado. Desde entonces no habían logrado comunicarse con ella y se había iniciado una búsqueda con intervención policial.

Tras el hallazgo, una hermana de Stella señaló que la mujer tenía puesta otra ropa, distinta de la que llevaba al momento de ausentarse. Por el momento, la familia no contaba con mayores precisiones sobre lo ocurrido durante esas horas, ya que, según le informaron, primero debían realizarle una evaluación médica y los estudios correspondientes.

Las circunstancias en las que permaneció desaparecida todavía no fueron esclarecidas.