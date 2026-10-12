Dos hechos policiales en Sierras Bayas: incendiaron un auto y robaron una camioneta

Un automóvil fue incendiado durante la madrugada de este lunes en un sector del parque San Cayetano, en un episodio en el que se investiga una posible discusión de pareja. Además, un vecino denunció la sustracción de su camioneta, que había dejado estacionada frente a su vivienda.

Ambos hechos son investigados por la UFI N.º 7 y, según fuentes policiales, no tienen vinculación entre sí.

El episodio más reciente ocurrió en la zona del parque San Cayetano, donde personal de la Subcomisaría de Sierras Bayas intervino tras un llamado al 911. Allí se constató el incendio de un Fiat 147 perteneciente a una mujer de 33 años.

Por el hecho quedó imputado un hombre de 36 años, expareja de la propietaria del vehículo. Según fuentes policiales, se investiga si el incendio se produjo después de una discusión entre ambos, aunque las circunstancias todavía no fueron esclarecidas.

Por disposición judicial, el hombre fue notificado de la formación de una causa penal y continuará el proceso en libertad. La investigación fue caratulada como “Incendio, explosión o inundación con peligro común para los bienes”, prevista en el artículo 186, inciso 1.º, del Código Penal. Además, se solicitó la intervención de peritos de Bomberos de Azul.

En otro hecho, un hombre de 59 años denunció que le robaron su camioneta Fiat Strada verde, que había dejado estacionada frente a su domicilio de la calle Santa Marina al 1500. La sustracción habría ocurrido el domingo, entre las 17 y las 19.

De acuerdo con fuentes policiales, el vehículo tenía la llave de encendido colocada y aproximadamente tres cuartos de tanque de combustible. El propietario también indicó que había dejado la documentación de la camioneta en la guantera.

Tras la denuncia, se iniciaron actuaciones por hurto automotor. Hasta el momento, no se informó sobre personas identificadas ni sobre la recuperación del vehículo.