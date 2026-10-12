Bolívar: Un joven armado se atrincheró en la casa de su expareja y se entregó tras varias horas

Fuente y foto: Presente Noticias

Un joven de 24 años ingresó armado a la vivienda de su expareja en Bolívar y se atrincheró en una habitación, mientras la mujer lograba escapar y refugiarse en la casa de un vecino.

El episodio generó un importante operativo policial que se extendió durante varias horas y terminó cerca de las 14:30, cuando el hombre se entregó.

No hubo personas lesionadas y el acusado podría enfrentar cargos por tres delitos.

El hecho ocurrió este lunes al mediodía en una casa ubicada sobre la calle Bernardo de Irigoyen al 700.

Según informó el medio bolivarense PRESENTE, la mujer consiguió salir de la vivienda y ponerse a resguardo, mientras el joven permanecía atrincherado en el interior, presuntamente con un arma de fuego.

Ph: Presente Noticias

Ante la situación, efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires desplegaron un operativo y comenzaron las negociaciones para que el hombre depusiera su actitud.

Los contactos verbales se mantuvieron desde el interior de una habitación y contaron con la intervención de varios efectivos, entre ellos el comisario Pedro Poveda.

La negociación se prolongó hasta las 14:30, cuando el joven decidió entregarse voluntariamente. Fue retirado de la vivienda por personal policial y trasladado en una ambulancia del Servicio 107.

En el operativo participaron agentes de la Policía local y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría, Bomberos Voluntarios y personal municipal de las áreas de Protección Ciudadana y Género.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Bolívar. Tras la entrega, se esperaba la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes en la vivienda, mientras que la mujer debía prestar declaración ante las autoridades judiciales.

De acuerdo con información extraoficial publicada por PRESENTE, el joven permanecería aprehendido y podría ser imputado por violación de domicilio, coacción agravada por el uso de arma y portación ilegal de arma de fuego. La eventual calificación legal deberá ser determinada por la Justicia a partir de las pruebas reunidas en la investigación.