La Feria del Libro cerró su 30ª edición con una masiva convocatoria y el protagonismo de Ariel Staltari

La 30ª Feria del Libro y el 5º Festival del Libro concluyeron en Olavarría tras dos fines de semana de actividades en el Centro Cultural Municipal San José. El actor y guionista Ariel Staltari estuvo a cargo del cierre, con una charla que convocó a un numeroso público y debió trasladarse al patio del espacio cultural.

La programación reunió a escritores, artistas y referentes culturales locales, regionales y nacionales, además de librerías, bibliotecas, editoriales y emprendedores que formaron parte de una propuesta organizada por el Municipio de Olavarría junto al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Staltari, reconocido por su participación en producciones como El Eternauta, Okupas y Un gallo para Esculapio, compartió aspectos de su trayectoria profesional y de su vida personal, con reflexiones sobre la construcción de una identidad y el desarrollo de una carrera en la industria audiovisual.

Durante las jornadas también participaron figuras como Alejandra Kamiya, Dolores Ramos, César González, Laura Miranda, Pablo Ramos, Gabriela Exilart y Julia Rosemberg, junto a una extensa grilla de escritores, artistas y espacios culturales de la ciudad y la región.

En las últimas tres jornadas, estudiantes secundarios realizaron transmisiones por streaming con el acompañamiento del área de Juventudes del Municipio, lo que permitió seguir en vivo las distintas actividades.

La feria contó, además, con la participación de librerías, bibliotecas populares, editoriales, la Facultad de Ciencias Sociales, el Taller Literario Municipal Alfonsina, la Agrupación de Escritores Olavarrienses y un espacio dedicado a los cómics, entre otros participantes.

Desde el Municipio destacaron el acompañamiento de las instituciones educativas y culturales y de la comunidad, y agradecieron a quienes colaboraron en la organización. La propuesta buscó promover el acceso a la lectura y a distintas expresiones culturales, además de visibilizar el trabajo de los actores locales vinculados al libro.