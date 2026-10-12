Se realizaron los actos por el Día de la Hispanidad y la festividad de la Virgen del Pilar en Olavarría

Imágenes Mauricio Latorre

Se desarrollaron los actos en conmemoración del Día de la Hispanidad y la festividad de la Virgen del Pilar, organizados por la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Olavarría.

las actividades comenzaron por la mañana con un homenaje a los residentes españoles fallecidos en el Cementerio Municipal, mientras que los actos protocolares tuvieron lugar en el templete ubicado en José Hernández 1230, en el barrio Prado Español.

la ceremonia contó con la presencia de autoridades civiles, legislativas, consulares y religiosas, así como representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Bomberos Voluntarios, la comisión directiva de la Sociedad Española y vecinos de la comunidad.

durante el encuentro, el vicecónsul honorario de España, Ricardo de Beláustegui Castaño, rememoró los orígenes del templete en la ciudad: “hace ya más de 40 años mis abuelos Piedad y José Castaño trajeron esta sagrada imagen directamente desde Zaragoza; lo hicieron con las manos cargadas de nostalgia pero con el corazón lleno de agradecimiento hacia esta tierra olavarriense que los cobijó”.

al reflexionar sobre la fecha, de Beláustegui Castaño señaló que “al conmemorar el día de la Hispanidad desde este espacio, lo hacemos obligadamente desde una perspectiva nítidamente latinoamericana”. en ese contexto, remarcó que “esta conmemoración ya no se lee bajo los viejos prismas del pasado, sino como la memoria de un camino largo y complejo que derivó en un abrazo fecundo y mestizo”.

asimismo, definió la identidad actual manifestando que “la Hispanidad es hoy una identidad viva donde el legado europeo y el alma indómable y nativa de nuestra América Latina se fusionaron para dar vida a una cultura única, vibrante, diversa y rica en solidaridad”. sobre el valor simbólico de la patrona, expresó que “la Virgen del Pilar representa exactamente eso: un pilar de resistencia, de fe y de unión que sabe cobijar las diferencias”.

por último, destacó el papel de la colectividad al remarcar que “el incansable trabajo comunitario de la sociedad es el reflejo de que el Pilar que trajeron mis abuelos sigue firme, proyectándose hacia el futuro a través de la cultura, el mutualismo y el servicio a Olavarría”.