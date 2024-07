Todos quieren votar, todos quieren ser delegados

enlineanoticias.com.ar

Volver a las Fuentes por Alexis Grierson y Josefina Bargas

Dos hechos políticos de la semana con elecciones y llamado a la Justicia: el desplazamiento del delegado de Espigas en el contexto de la consulta popular del 25 de agosto y la inhabilitación de la Lista Verde en Coopelectric. Además, el quiebre de Marcelo Petehs con el bloque de Ahora Olavarría.

Un papel firmado, un exceso



Un comunicado de pocos renglones alcanzó para marcar la semana: la Municipalidad informó que había desplazado el delegado de Espigas, Luis Mansur.



“En el marco de una auditoría interna se advirtió un accionar sostenido en el tiempo que no corresponde con las facultades que tiene un delegado. El Municipio además adelantó que instará las acciones correspondientes administrativas y judiciales” era el mensaje oficial.



Rápidamente circuló la versión que exponía que Mansur en su calidad de delegado había entregado terrenos a vecinos de Espigas. ¿El detalle? No son terrenos que pertenecen a la Municipalidad, sino de una empresa.

Pero el funcionario firmó de puño y letra en papeles con membrete de la Delegación la cesión de esos lotes.



La cuestión es que Mansur lo reconoció todo horas después. Y buscó excusarse. Dijo que “nunca vendió los terrenos” (algo de lo que en realidad no estaba acusado) y que otros delegados habían recurrido a la misma medida. A todo esto, seguía en funciones porque no había sido notificado oficialmente de la decisión del intendente Maximiliano Wesner.



Al día siguiente se formalizó lo que se había comunicado. Por la tarde, Mansur fue notificado del decreto que dispuso su baja de la planta municipal. Para ese momento ya había nombrado a un abogado, Sergio Roldán, quien salió a los medios a hablar en su defensa. “Él no viene de la política y puede haber cometido un error” dijo asumiendo lo inevitable. Para resumir la postura, lo que se buscó es mostrar al ya ex delegado como un hombre defensor de su lugar y de sus vecinos, que pretendió avanzar con una medida de sumo beneficio para su comunidad con la cesión de unos 70 lotes y que no hizo más que “seguir la tradición” que marcaron los delegados anteriores. En el medio, recurrió a la estrategia de señalar a otros vecinos beneficiarios de esas supuestas medidas previas (incluso cuestionando a algunos de ellos) y hasta a delegados de otras localidades.



Lo último que se conoció es la confirmación oficial de la relación entre los dos hechos: es que desde la Municipalidad no hubo declaraciones públicas sobre el tema. El contenido del decreto 2.784/24 -firmado por el intendente Wesner, la jefa de gabinete Mercedes Landívar y la secretaria de Hacienda, María Eugenia Bezzoni- indica que se dispuso “la baja” de Mansur porque “se ha excedido en el uso de sus facultades”.



Se expusieron como argumentos y pruebas los “comprobantes entregados por el Delegado Municipal” en los que “documentan cesiones realizadas sobre lotes que serían de propiedad privada” y que en cada papel “se visualizaba el sello institucional de la Delegación, como así también su firma y sello como Delegado”. Se aclaró que “la cesión de lotes de terceros no es una facultad que se encuentre prevista como una de las competencias propias de los delegados municipales”.



Esta situación fue considerada “justa causa” para darle la baja.



La elección de delegados: contexto y futuro



Acá entramos en el terreno de lo no dicho y lo dicho a medias. A ver, el 19 de julio cerró la inscripción para los candidatos a delegados de las localidades y recién el 8 de agosto se van a oficializar los postulantes. Falta más de una semana.



En Espigas se anotaron dos pre-candidatos. Luis Mansur es uno de ellos. Las acusaciones en su contra suman por lo bajo otro elemento: la suspicacia de que hay una relación directa entre la cesión de lotes y su intención de mantenerse como delegado. Incomprobable, la verdad.



Pero en Espigas, la frase “somos pocos y nos conocemos mucho” tiene mucha más relevancia de la que podría tener en otros lados. Apenas hecho público el desplazamiento del delegado circularon más relatos con cuestionamientos a Mansur, tanto en aspectos personales como en su función de delegado. También por lo bajo, hay que remarcar. El famoso chat de vecinos podrá estar al rojo vivo, pero públicamente nadie lo señala.



Los que sí alzaron la voz son sus defensores. Al otro día de emitido el comunicado municipal, hubo una manifestación de apoyo a Mansur en la delegación, y este sábado hubo otra acción de vecinos en su favor, esta vez con una protesta en la ruta 226.



¿Por qué decimos todo esto? Por más que no sea visible a simple vista, la situación deja a una localidad dividida internamente de cara a la elección. Sergio Roldán dijo en Radio Sapiens que, a pesar de que Mansur se encontraba muy afectado por la acusación en contra, “lo convencí de que se vuelva a presentar a las elecciones del 25 de agosto, porque no tiene ninguna prohibición. Tiene los avales de los vecinos y les va a volver a ganar. Después que hagan lo que quieran”.



Hay dos aspectos a los que apuntar en esos dichos. La ordenanza 3.290 de 2016 que regula la elección de delegados dice en su artículo 8 quiénes pueden ser postulantes y qué requisitos deben cumplir. En principio, la acusación contra Mansur que le valió la baja no alcanza para impedir su candidatura, salvo que no cumpla con los requisitos. Como la cantidad de avales, por citar un ejemplo.



Y el resultado de esta consulta popular es no vinculante: el intendente siempre tiene la última palabra para designar al delegado, ganar en las urnas no garantiza ocupar el cargo. En un escenario en el que un candidato gana y luego no asume, las miradas acusadoras irían hacia el intendente, según lee Roldán -y nosotros coincidimos-. Y a esto sumemos el componente que mencionamos antes: los que se expresan públicamente son los que defienden a Mansur, y los que avalan su corrimiento están en silencio. Pueden ser más estos últimos -de hecho así parece-, pero la arena política se define por las voces, su cantidad y su tono. ¿Quedaría “sólo” Wesner (el Ejecutivo) apuntando contra un candidato con “apoyo” vecinal? Es demasiada futurología responder esa pregunta, pero son los elementos y los escenarios que ya se contemplan como hipótesis.



Repetimos, la próxima parada de este tren es el 8 de agosto. Ahí vamos a ver quiénes son los candidatos que quedan.



Volvamos al presente: hoy Espigas no tiene delegado. El Intendente puede habilitar a un empleado de la delegación a actuar en nombre de la dependencia durante la vacancia, sin la formalidad de designar un titular del cargo. Ese parece ser el camino tomado. De hecho, dicen que hubo contacto con al menos dos empleados municipales de Espigas para que apoyen y ayuden a un tercer empleado que quedó como responsable. ¿Un triunvirato? Ponele.



El intríngulis de Coopelectric

Podría ser otra edición de “Volver a las Fuentes miente” o tranquilamente una serie de Netflix. La semana pasada decíamos que era casi seguro que habría elecciones en Coopelectric … pues no. O si, para algunos, pero no oficialmente. Es complicado.



De hecho todos estábamos tan seguros que para el miércoles había pautada una reunión en el club Mariano Moreno con los integrantes de la Lista Amarilla para planear la breve pero muy intensa campaña de cara a los posibles comicios del 3 de agosto. Pues no.



Desde el Consejo de Administración de Coopelectric confirmaron la baja de la Lista Verde por más de 50 irregularidades en la confección de la lista, que van desde la falta de orden de los integrantes, pasando por más candidatos de los que se debían presentar, hasta candidatos inhabilitados, otros que ni eran socios de la cooperativa y ni que hablar de los avales. No vamos a detallarlas, los medios locales bien han hecho ese trabajo.



Es importante ser ordenados en el relato para que se entienda cómo sucedieron los hechos, las contradicciones y el final abierto. En la conferencia, se indicó que el periodo de correcciones fue notificado el viernes, y corrió hasta el momento de la presentación de dichas correcciones, el martes. Si bien había 72 horas, el plazo finalizó en el momento en que se presentó la lista con los errores presuntamente subsanados. Al haber nuevas irregularidades, allí se puso fin al acto electoral y se consagró a la Lista Amarilla Conducción por otro año más a cargo de la cooperativa.



El mismo día de la conferencia, Luis Cavalli salió con un duro comunicado en el que cargó contra buena parte de la dirigencia política de Olavarría (que tiene representantes directos e indirectos en la Lista Amarilla, la que la Lista Verde trata de “casta” más allá de tener instituciones intermedias de todos los sectores) y dio a entender que el proceso estaba cerrado, es decir, que un poco aceptaba el rechazo más allá de las críticas al sistema y particularmente el estatuto de la cooperativa.



Como escribió Sacheri, lo raro empezó después. La Lista Verde convocó a una conferencia de prensa donde denunció, entre muchísimas cuestiones, que los plazos de corrección de los errores de su lista no se respetaron y que incluso, al momento de la conferencia todavía regían. El abogado César García afirmó que el estatuto es ambiguo, porque señala 72 horas o 3 días, y que los plazos en días, si se basan en el Código Civil, rigen desde las 00 horas posteriores al día de notificación. Es decir, si se avisó el domingo, el lunes era el “día oficial” de notificación y comenzaba a regir desde el martes a las 00, por lo que el plazo corría hasta el jueves a las 23:59, para que se entienda.



Para ellos, la Lista tiene las correcciones (faltaban algo así como 21 avales, que fueron conseguidos, entre otras tantísimas cuestiones) y todo en orden para participar, por lo que se consideran habilitados. El apoderado de la Lista, Carlos Román, se presentó el jueves con la documentación que no fue recibida dado que desde el Consejo de Administración interpretaron que el proceso electoral ya está cerrado. Y acá arranca la judicialización. La documentación, vale decir, está guardada “en una escribanía de confianza”, la cual no fue mencionada.



Con todo esto, la Lista Verde emitió una carta documento para notificar que los plazos eran hasta el jueves hasta las 23:59, que no fue recibida por lo dicho anteriormente, y que si no se respondía la comisión directiva o se respondía de forma negativa, se presentaría una medida cautelar para que se expida un juez y si lo habilita, haya elecciones el 3 de agosto. Hasta acá, vale decir, la referencia estuvo exclusivamente en García y Román. Cavalli y Quintero, los dos dirigentes apuntados por no vivir en Olavarría … no estaban en Olavarría.



Ya que hablamos de esa acusación, García dijo que fueron “discriminados” por los dichos de Arouxet, que tanto Cavalli como Quintero tienen medidor en Olavarría, y que por cuestiones laborales no están en la ciudad. “A todos aquellos que viven en la ciudad o las localidades y por trabajo están en otras ciudades, los invitamos a la Lista Verde, acá no discriminamos a nadie”. Arouxet había dicho, días atrás, que los dos dirigentes “hace más de 25 años que no viven en Olavarría”.



Bueno, sigamos. El Consejo de Administración, horas después, reiteró lo que se preveía: el acto eleccionario quedó cerrado tras el rechazo de la Lista Verde por irregularidades en la documentación. E insistió con un punto que será clave para pensar lo que viene en la Justicia: considera como fin del tiempo de despacho para correcciones “desde el momento en que la Lista Verde presentó nuevamente la lista con los errores subsanados”. No se puede presentar las veces que sea necesario hasta que quede ok, es una vez y tiene que estar bien.



¿Creen que esto terminó? Pues no. Sorpresivamente, la Lista Verde anunció la “presentación de lista” el sábado. Un acto en el local de calle Moreno reunió a todos los candidatos. Tras una breve introducción de Cavalli, donde reafirmó la propuesta electoral -“rescatar a la cooperativa de su situación de crisis económica, gestionar con eficiencia, con integridad y eficacia. Poner en práctica la transparencia activa para evitar cualquier sospecha de corrupción. Volver al cooperativismo participativo para ejercer la democracia interna que hoy nos impide el grupo que ocupa la conducción sin que los elija nadie”- todos los candidatos posaron para la foto.



El referente destacó que después de que el jueves los verdes dieran por cumplida la formalidad “se supone que nos tenían que responder y ante el silencio de la cooperativa estamos presentando el lunes un recurso de amparo que es una medida presentada a un juez que tiene que de manera rápida expedirse”. Agregó que “estamos confiados en que la justicia nos va a dar la razón”.



“No me sorprende la situación, estamos jugando de visitante y con el réferi en contra porque es un estatuto precisamente para obstaculizar que otra lista se pueda presentar” reiteró la acusación. La mirada está puesta en esa definición judicial, mientras tanto siguen la campaña tal como la sostienen desde hace varias semanas.



Lo concreto es que, a falta de -todavía- una decisión en la Justicia, la historia con la Lista Verde se repite: es la segunda vez que su lista se rechaza por irregularidades. Si bien la oposición se afirma con “lo complejo del estatuto para presentarse” es cierto que las posibilidades estaban e imposible parece no ser.



Es una pena porque todas estas cuestiones bajan el nivel de discusión política, tan necesario: las elecciones siempre son buenas para hacer mover las instituciones, desde conocer y analizar la realidad de la entidad pasando por literalmente el movimiento de la cooperativa. La generación de incontables charlas abiertas a la comunidad, actividades sociales y una de las medidas más importantes tomadas en los últimos tiempos, que sacó a Coopelectric a la calle y en conjunto con instituciones se promueva la inscripción de vecinos y vecinas en el RASE, algo fundamental para mantener los subsidios a la energía eléctrica.



Ahora, restará esperar.



El durlock, ganador anunciado



Sólo faltaban las formas y ver de qué manera, pero el bloque Ahora Olavarría era una bomba a punto de explotar. Y así fue: el sábado, 48 horas antes del final del receso invernal, Marcelo Petehs anunció que se iba de la bancada libertaria local para formar un unibloque dentro del HCD.



Las formas es lo que trataremos de develar. Las señales de la molestia del concejal dentro del espacio eran cada vez más evidentes y más “vox pópuli”. Prácticamente todos los bloques del HCD sabían de esta incomodidad a la par que manifestaban sus propias quejas por el resto de los concejales libertarios y sus maniobras polémicas y al borde del reglamento (algunas por fuera, dicen). Lo sucedido con un grupo de vecinos en Sierra Chica en plena sesión en la localidad fue el súmmum de esta cuestión.



A eso, se le debe sumar algo que ya contamos en ediciones anteriores. Fue el intento del bloque por correr a Petehs de las principales comisiones del HCD como referente, y que ese lugar sea ocupado por Oliver Gamondi, quien ejerce la presidencia del bloque. En la salida de Celeste Arouxet y Guillermo Lascano del Concejo para asumir como titulares en Anses (Regional) y Pami (local) la presidencia, parecía, era de Petehs. Más no: ese movimiento generó el inicio del fin para el bombero voluntario en el espacio libertario.



“No comulgaba con las ideas y la manera de trabajar del espacio” dijo Celeste Arouxet a Volver a las Fuentes como principal motivo que le comunicaron a la hora de la salida del concejal. “Los demás seguimos más juntos que nunca” añadió en referencia no sólo a los concejales, sino también a Guillermo Lascano.



Es que semanas atrás, según la propia Arouxet, “se decían cosas que no son”, es decir, se rumoreaba un distanciamiento entre ella y Lascano, con énfasis en lo sucedido con la firma del convenio público-privado del que participó PAMI, la Provincia y el Municipio. El funcionario nacional dijo que “haber aportado la idea” para el convenio (que permitía recuperar un gran porcentaje de cirugías pendientes de afiliados de PAMI) le “había generado problemas en la mesa política” de La Libertad Avanza local. Está claro que en esa mesa se sienta Arouxet.



El propio Lascano, tras la salida de Petehs, manifestó que mantiene una muy buena relación con el edil y, tras dialogar con VaF, indicó que también lo tiene con Arouxet: las referencias están distribuidas para Lascano en el rol de jefe de agencia Ejecutiva, y Arouxet en Anses y también dentro del Concejo Deliberante. Uno más de gestión, la otra más política. No son roles fijos, claro, pero sí una distribución para abarcar, desde la referencia, todo el espacio libertario en Olavarría.



A todo esto, ¿qué dijo Petehs? blanqueó un secreto a voces: no sólo intentaron removerlo de las comisiones, le pidieron la renuncia. “La medida se toma a favor de lo que promulgamos, que es tener libertad de expresar, libertad de pensar y de gestionar proyectos para los vecinos de Olavarría, que era lo que me estaba siendo imposibilitado”.



Dijo además que, sin puntualizar en nadie, “ingresé a la política para hacer otro tipo de política y me sentí desplazado. Ciertas cosas que se hablaban en el bloque de las que no participaba, hubo un pedido de renunciar a mi banca, después un intento de cambio de comisiones”.

Ahora restará saber la reconformación del Concejo Deliberante, que con esta salida descomprime la tensión en Ahora Olavarría pero suma mayor incertidumbre en las votaciones. Es sabido que Petehs es más “moderado” en torno a ciertas cuestiones vinculadas a la gestión y el rol como opositor, por lo que podría acompañar algunos proyectos. De hecho, se especulaba (y esperaba) que el voto desdoblado de Ahora Olavarría con él incluido sea algo inminente. No llegó a pasar.



En diálogo con VAF, Marcelo Pethes remarcó que su salida del bloque no implica un corrimiento de su adhesión libertaria, “sigo abrazando las ideas de la libertad” dijo. Y, ante la consulta, aclaró que se fue “sólo” con la proyección de enfocarse exclusivamente “en temas locales. No tengo ninguna aspiración política más que la de cumplir el mandato con la responsabilidad que lo tomé”.



Desde la Séptima al 2025



No fue la única novedad importante de La Libertad Avanza en la semana. Lo veníamos contando desde el otorgamiento de personería al partido en el ámbito de la provincia de Buenos Aires: el mileísmo ya está trabajando en su armado para las elecciones del año que viene.



En ese marco, el lunes hubo una reunión entre el referente seccional Alejandro Speroni -oriundo de Tapalqué y actualmente funcionario del Ministerio de Economía- y la máxima referente olavarriense Celeste Arouxet.



Hablaron de Anses y de los grupos de apoyo a LLA. Acerca de esto último, Speroni informó que “se analizó el estado actual y perspectivas futuras, de cara a las elecciones de medio término del año 2025, de las posibles incorporaciones y alianzas con dirigentes locales de otros partidos políticos, sin exclusión de ninguno” en la medida que apoyen los ideales libertarios.



En una entrevista con Radio Olavarría el dirigente respondió sobre ese tema: “estamos lejos de ser una fuerza política sectaria, lo nuestro es transversal y movimientista” dijo.



¿Pero qué pasa con el Pro? Speroni reiteró: “la concepción nuestra de abrir el juego a otras fuerzas, no se circunscribe, ni muchísimo menos, al PRO”. Denominó “en crisis” al partido de Mauricio Macri y al peronismo. ¿Y por casa cómo andamos? “Perón decía que los peronistas cuando se pelean es porque se reproducen. Bueno, eso ocurre, nos está pasando en LLA. Hay fracturas de bloques en los concejos deliberantes, en la legislatura, en el Congreso Nacional, en diputados. Vuelvo a lo del principio, y los subrayo, estamos abiertos a admitir en nuestras filas, con la mayor generosidad a todo aquel que esté identificado con lo que se puede resumir en el Pacto de Mayo. Eso no fue baladí” respondió.



Bueno, entendemos entonces que la composición y la forma actual de LLA tendrá algunas modificaciones en caras y nombres para llegar a las elecciones del año que viene. Estaremos atentos a las incorporaciones y alianzas, y especialmente a cómo impactan en la Séptima y en Olavarría.



Bajar la tasa



¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que para tratar de potenciar su paso por la gestión, el Pro debía ser muy estratégico y evitar caer en temas donde al final del camino fueron criticados? Pues bien, pareciera que esa premisa se cumplió al pie de la letra esta semana. En pleno receso, confirmaron que el lunes ingresará un proyecto para bajar la tasa de seguridad e higiene en un 50% para ciertos sectores.



Galli lo aplicó cuando fueron gestión en tiempos de crisis y catalogaron la medida de “positiva”.



¿Cuáles son esos ciertos sectores? Los comerciantes alcanzados en la categoría fija y para aquellos contribuyentes incluidos en la categoría general, cuyos ingresos anuales durante el Ejercicio 2023 no hayan superado los doscientos millones de pesos ($200.000.000.-), para la liquidación de las cuotas correspondientes a los periodos de agosto a diciembre de 2024.



Tomaron el dato que brindó Wesner de la baja de al menos 200 comercios en el Municipio (lo que explicitó la crisis) y dejaron en claro que “creemos que desde el Estado Municipal se puede brindar algún acompañamiento. Ya lo implementamos cuando fuimos gestión con Ezequiel Galli y dio resultado positivo, por eso sostenemos que es una herramienta efectiva para beneficiar a un importante sector olavarriense, de los principales motores del desarrollo económico del Partido de Olavarría”.



Un dato político: con la presentación del proyecto, el Pro local vuelve a pararse, si se quiere, en una postura más crítica (implícita, pero crítica al fin) del gobierno nacional, algo que el espacio amarillo no termina de dilucidar. Si bien Mauricio Macri y varios de sus integrantes (entre ellos Diego Santilli, referente de Ezequiel Galli) señalaron que el Pro tiene identidad propia pero independencia de La Libertad Avanza, por momentos parecen más cerca del movimiento libertario que lejos. En fin, sólo un detalle.



Hay más



Otro paro en Cerro Negro. Sin bloquear el ingreso pero con paralización de actividades, los ceramistas realizaron otro cese de actividades total por 72 horas. El titular del gremio, Gustavo Bustamante, se mostró molesto por no poder bloquear “por la ley que votaron estos impresentables de diputados y senadores que le sacaron todas las herramientas a los trabajadores y se las entregaron a los empresarios” es que la empresa siguió funcionando “con los mensuales, los fuera de convenio” y ellos pararon sin tener un efecto mayor. El sector ofrece un 30% de aumento (tras cinco meses sin suba) desglosado en 3 partes mientras que “el sector tiene un 50% de salarios en pérdidas”. Difícil.



Homenaje a Evita. En un nuevo aniversario de la desaparición física de Evita, agrupaciones peronistas la recordaron en el busto que la tiene junto al General Perón en el Parque Lara. Estuvieron presentes representantes de la CGT, de agrupación Rucci, de Principios y Valores, del Frente Renovador, del PJ y del peronismo histórico. Hubo cuatro oradores y Alan Aguirre pidió “la unidad” del peronismo de cara a lo que viene.



Impuesto a las Ganancias y guardias médicas. “Va a ser cada vez más complicado cubrir las guardias” dijo Alejandra Capriata sobre su reimplementación desde la Ley Bases. “Son médicos que, aparte de su salario básico, hacen extras. Ese es el problema. Muchas guardias se sostienen con médicos que hacen extras y el que las hace no va a querer, pasarse de ese monto” indicó, y confirmó que desde el Municipio se viene dialogando sobre este tema. Cicop, el gremio que representa a Capriata, judicializó la medida en un juzgado federal y se suma a los bancarios, otro sector afectado por la reimplementación.

Un extracto

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas.

