Tres heridos en dos accidentes

Tres personas debieron ser trasladadas al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” como consecuencia de dos siniestros viales registrados durante la tarde de este jueves en distintos puntos de la ciudad.

El primero de los hechos ocurrió en la intersección de Sarmiento y España, donde colisionaron una camioneta y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones y fue derivado al centro de salud local para recibir atención médica.

Minutos más tarde, un nuevo siniestro se produjo en la esquina de Junín y Necochea, frente a la Casa de la Provincia. En este caso, la colisión fue protagonizada por dos motocicletas.

Producto del choque, ambos conductores fueron trasladados al Hospital Municipal, uno de ellos con fuertes dolores en una de sus extremidades, según se informó en el lugar.

En ambos sectores trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, que asistió la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de cada hecho.