“Es más de lo que esperábamos”: licitaron las obras para la Escuela Fray Mamerto Esquiú

La construcción de un playón deportivo y una serie de refacciones en la Escuela Fray Mamerto Esquiú dieron un nuevo paso este jueves con la apertura de sobres de la Licitación Privada Nº 28/26, realizada en el Palacio San Martín. El proyecto había sido presentado días atrás por el intendente Maximiliano Wesner a la comunidad educativa, que recibió la noticia con entusiasmo.

“La alegría es enorme porque cambia mucho la dinámica del colegio, vamos a tener a los chicos acá adentro más seguro, es más de lo que esperábamos así que estamos re contentos”, expresaron desde la institución al conocer los alcances de la obra.

El proyecto contempla la construcción de un playón deportivo de 10,70 por 25 metros, equipado con arcos de fútbol y aros de básquet para la realización de actividades deportivas y recreativas. Además, se ejecutará un nuevo muro perimetral con portón de acceso sobre calle Río Negro, veredas de ingreso e internas y una nueva puerta de doble acceso al patio.

Desde la escuela destacaron especialmente la posibilidad de contar con un espacio propio para las clases de Educación Física. “Tener un lugar donde puedan hacer deportes, que sea nuestro, es un sueño que tenemos desde hace mucho tiempo, y es poder darles en una escuela un espacio específico para educación física y es algo que nunca podríamos haber hecho por nuestros propios medios”, señalaron.

La iniciativa también incluye el recambio integral del piso de la cocina, la demolición de mesadas y bajo mesadas existentes, la colocación de nuevo mobiliario y tareas de pintura interior y exterior en los sectores alcanzados por la intervención.

Durante una recorrida realizada días atrás por el establecimiento, el párroco Marcos Picaroni valoró el proyecto y afirmó que “apostar a la educación es una prioridad, todo lo que sirva para el desarrollo integral de los chicos y de sus familias”. Además, remarcó que ver crecer la escuela genera “mucha alegría” y también “una ilusión hacia el futuro”.

En el acto de apertura de sobres se presentaron tres ofertas económicas. La firma Jhonny Caba Lomar cotizó los trabajos en 46.878.000 pesos, mientras que Balzi José Carlos presentó una propuesta de 48.338.000 pesos y Vilmey Arg SAS ofertó 48.800.000 pesos.